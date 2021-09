Met Gala 2021: ecco qual è il tema di questa edizione

Finalmente ci siamo: il Met Gala 2021 sta per iniziare. Mancano infatti poche ore al celebre appuntamento che, appassionati di moda e spettacolo in generale, amano seguire per scoprire i particolarissimi look degli ospiti. Slittato a settembre a causa del COVID-19 (inizialmente doveva tenersi a maggio scorso), il Met Gala 2021 è come sempre la festa con cui si celebra l’apertura della mostra annuale del Costume Institute. Il tutto ha ovviamente luogo al Metropolitan Museum Of Art di New York. E dove altrimenti?

Come sanno tutti quelli che seguono il Met Gala, ogni anno la serata vanta un tema diverso. Negli scorsi anni abbiamo visto l’immaginario cattolico, il punk, lo stranante e molto altro ancora, ma quest’anno l’organizzazione ha puntato su qualcosa di diverso. Una sorta di “ritorno alle origini”. Il tema del 2021 sarà infatti incentrato sulla celebrazione della moda americana a cui il Costume Institute dedicherà ben due mostre: In America: A Lexicon Of Fashion e In America: An Anthology Of Fashion.

Non potranno quindi mancare a questo Met Gala 2021 tutti i principali brand della moda Made in USA. Tra questi Michael Kors, Tom Ford, Ralph Lauren, Perry Ellis, Halston, LaQuan Smith, Oscar De La Renta, ma anche Christopher John Rogers, Bob Mackie, Telfar, Off-White e Pyer Moss.

Quali saranno gli ospiti della serata?

Tanti i nomi presenti al Met Gala 2021. Tra di loro i presentatori Amanda Gorman, che abbiamo avuto modo di conoscere all’insediamento del presidente Biden, Timothée Chalamet di ritorno dal Festival di Venezia, ma anche Naomi Osaka e Billie Eilish. Insieme a loro ci saranno inoltre la presidentessa del Met Gala, la direttrice di Vogue Usa Anna Wintour, Tom Ford e Adam Mosseri, boss di Instagram.

Tra gli ospiti ci aspettiamo di vedere sicuramente Addison Rae, ma anche Beyoncé e – perché no, anche J-Lo insieme a Ben Affleck.