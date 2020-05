Vale Vedovatti: video intervista alla vincitrice dei KCA 2020!

Ginger Generation ha avuto la fortuna di incontrare, qualche ora fa, Vale Vedovatti, una delle youtuber e tiktoker più amate in Italia. Anzi, LA più amata in assoluto! La giovane influencer, come vi abbiamo racconato qui, è stata infatti incoronata Internet Star Preferita dai fan di Nickelodeon agli ultimi Kids Choice Awards 2020!

Vale Vedovatti è riuscita a conquistare questo importante riconoscimeto a fronte di una concorrenza decisamente agguerrita. “Contro” di lei, infatti, c’erano colleghi del calibro di Alice De Bortoli, Maria Sole Pollio, Sespo e Sofia Dalle Rive! A spuntarla però è stata proprio Valeria, che forte del successo su Youtube è sbarcata anche su Tiktok registrando numeri incredibili.



Ad oggi, Vale Vedovatti vanta oltre iscritti al suo canale Youtube. Su TikTok, invece, sono ben a seguire i suoi divertenti video!

Ecco la nostra video intervista esclusiva a Vale Vedovatti in diretta sul nostro profilo Instagram

Valeria Vedovatti - Intervista alla vincitrice dei KCA 2020!

Valeria, come molti di voi sapranno se hanno visto la nostra intervista, è anche una scrittrice! Il 17 settembre 2019, infatti, è uscito per Rizzoli il suo primo libro, intitolato Come Stai.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE II LIBRO DI VALE VEDOVATTI!





