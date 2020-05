Baby K confessa di aver registrato un nuovo tormentone estivo!

Baby K è stata ospite in collegamento su RTL 102.5 in Mai Visto alla Radio, un programma condotto da Federico Pecchia, Davide Damiani. Durante la trasmissione, diversi ascoltatori sono intervenuti in diretta.

Claudia, questo è il vero nome di Baby K, ha risposto ai fan curiosi di sapere quando riorganizzerà uno dei suoi pigiama party su Instagram. Altri ancora le hanno chiesto se sta pensando a una nuova canzone estiva dedicata alla quarantena.

In diretta, Baby K ha pure cantato il ritornello de La Playa e poi ha confidato che ultimamente ha una grande passione per TikTok. In questo periodo la cantante è a casa come tutti e si dedica a tenere le voce allenata, a scrivere nuove canzoni e a fare anche un po’ di attività fisica. La regina dei tormentoni delle estati passate non poteva non parlare anche dell’emergenza Coronavirus.

Intervistata dall’emittente, la cantante ha discusso di questa estate che si prospetta fra mascherine, guanti e tante precauzioni da prendere, dettate dalla pandemia. “L’estate ha di fronte un enorme punto di domanda, però, nel dubbio, io una canzone la preparo comunque”, ha spiegato ai microfoni di RTL.

“Se da una parte è importante citare questo periodo, dall’altra invece potrebbe essere più utile raccontare un sogno attraverso una canzone”, ha poi precisato.

Nata a Singapore, per via del lavoro del padre geofisico, Claudia Judith Nahum in arte Baby K ha trascorso i primi anni di vita a Giacarta. Si è poi spostata a Londra e a 17 anni si è trasferita a Roma.

Famose le sue hit che hanno caratterizzato diverse estati come Roma- Bangkok, cantata in coppia con Giusy Ferreri, Voglio ballare con te e anche Da Zero a cento. Ecco il video con la sua intervista:

Baby K in collegamento su RTL 102.5, a casa tra musica e pigiama party su Instagram.

Watch this video on YouTube