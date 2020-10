Blackpink: perché si chiamano così? Lo spiega la band

Le Blackpink spiegano a Jimmy Kimmel qual è il significato del nome della loro band, ormai conosciuta in tutto il mondo.

Le quattro ragazze hanno parlato anche del loro primo progetto discografico completo, il disco che è intitolato The Album.

Avevamo un po’ di idee ma alla fine sapevamo che i nostri fan stavano aspettando da così tanto per il nostro album che abbiamo deciso di scegliere qualcosa che lo descrivesse in toto. Blackpink: The Album suona semplice e diretto.