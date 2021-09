La più bella: il nuovo romanzo di Brigit Young

La più bella. Tu non sei un numero arriva finalmente anche in Italia in una bella edizione in brossura curata da Giunti Editore. È uno dei titoli della collana Link, dedicata ai teen ager, nata per dare voce a storie nelle quali ritrovarsi per pensare e divertirsi allo stesso tempo. Questo libro in particolare racconta una storia che può capitare, e forse è già capitata, a tante ragazze, ma non solo.

Dopo il grande successo negli USA, La più bella. Tu non sei un numero è disponibile in tutte le librerie e nei negozi online al prezzo di copertina di 14,00 €.

Il libro:

Prendendo spunto da una vicenda tanto comune quanto imbarazzante, una classifica delle ragazze più belle della scuola, La più bella. Tu non sei un numero è un viaggio alla riscoperta dei valori di cui non bisogna mai dimenticarsi: l’unicità di ognuno e l’amicizia.

Un romanzo da divorare e che è capace di raccontare in modo fresco e divertente, ma allo stesso tempo puntuale, perché non bisogna sentirsi sbagliati. Insomma, un piccolo grande viaggio dedicato a tutti coloro che non vogliono più essere giudicati per il loro aspetto, per i loro vestiti o per le loro scelte. Ma allo stesso tempo uno spunto di riflessione per tutte e tutti.

La trama de La più bella. Tu non sei un numero

Quando qualcuno scrive una lista che elenca le cinquanta ragazze più belle della scuola, la vita di Eve, Sophie e Nessa si complica. Sarà anche l’inizio di un’inaspettata e travolgente amicizia tra tre ragazze molto diverse tra loro ma decise a non essere considerate solo un numero.

L’autrice:

È cresciuta in Michigan e ora vive in New Jersey insieme al marito. All’età di sei anni scrisse di un mostro che cercava un amico umano e da allora non ha più smesso di amare le storie. Oggi scrive poesie e narrativa. La più bella è il suo secondo romanzo.