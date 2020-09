Elettra Lamborghini: la prima foto del suo matrimonio

Il giorno del fatidico sì di Elettra Lamborghini e Nick Van Der Wall, in arte Afrojack, è arrivato ieri, 26 settembre, quando l’artista di La Isla e il dj olandese hanno celebrato il loro matrimonio nella splendida cornice del Lago di Como. Più precisamente nella Villa Balbiano di Ossuccio, un’incantevole reggia che si trova sulla sponda occidentale del lago.

Un matrimonio all’insegna della riservatezza quello per la cantante ed ereditiera, tanto che a tutti gli invitati è stato richiesto anche di oscurare la fotocamera del cellulare con un bollino adesivo, in modo da non poter scattare nemmeno un selfie con la sposa durante la cena al ristorante.

Per il giorno più bello Elettra Lamborghini ha affidato l’organizzazione dell’evento a Enzo Miccio, wedding planner e noto volto televisivo. A lui, infatti, si devono le uniche immagini della location pubblicate durante la giornata di ieri. Ora, però, è arrivato anche per Elettra il momento di condividere questo giorno così speciale.

Elettra Lamborghini, la prima foto del matrimonio

Ecco la sua prima foto da sposa, condivisa sui social, che mostra il momento più importate della giornata, a ridosso della cerimonia. La ragazza è raggiante di felicità e splendida nell’abito bianco fatto di pizzi e trasparenze, con un lungo velo.

La coppia, come sappiamo, ha dovuto rinunciare a parte degli invitati per poter celebrare il tutto in sicurezza. Agli ospiti, un centinaio in totale, è stato chiesto inoltre di sottoporsi a tampone prima dell’evento.

I due sposi hanno scelto la data del 26 settembre perché proprio in questo giorno cade il secondo anniversario del loro fidanzamento. Elettra Lamborghini e Afrojack hanno sorpreso tutti quando si sono presentati sul red carpet degli MTV EMA 2018, mano nella mano. Da allora i due ragazzi non si sono più separati mostrandosi pubblicamente più felici che mai.