Il momento che i fan dei BTS stavano aspettando è finalmente arrivato. Il nuovo disco della band, intitolato Be, uscirà il prossimo 20 novembre, anticipato dal singolo dei record Dynamite, sarà disponibile in pre-order da domani, 28 settembre.

Il progetto segue Map of the Soul: 7 The Journey, rilasciato soltanto lo scorso luglio. L’annuncio è appena arrivato dalla BigHit Entertainment e subito dopo anche dal gruppo, via social:

L’album precedente dei BTS, Map of the Soul: 7 The Journey

L’album, il settimo della loro carriera e il quarto in lingua giapponese, è stato disponibile in digitale dall’14 luglio e dal 7 agosto in tutti i negozi tradizionali.

Map of the Soul: 7 The Journey è arrivato dopo la pubblicazione lo scorso febbraio del disco coreano MAP OF THE SOUL : 7 che ha raggiunto la vetta sia della Billboard 200 americana (4° n.1 in USA) che la vetta della Official Albums Chart inglese. L’album ha venduto la cifra sorprendente di 4.17 milioni di copie.

Il titolo dell’album racconta il viaggio di questi 7 anni di BTS dal loro esordio nel giugno 2013 ad oggi. Un viaggio che ha permesso ai ragazzi di passare attraverso gioia, successo, disagi e sfide, un viaggio che non avrà mai fine.

Nel disco sono presenti due nuove canzoni in giapponese: STAY GOLD, colonna sonora della serie TV giapponese “Rasen no Meikyuu -DNA Kagaku Sousa” che si fa portatrice di un messaggio importante (il mondo può non essere pieno di cose belle ma per favore non smettere di brillare) e il brano YOUR EYES TELL, una canzone coscritta insieme a Jung Kook.

Nel disco, disponibile in diverse versioni (A, B, C, D e standard) sono presenti anche le hit ON, Black Swan, Make It Right e Dionysus, registrate per l’occasione in giapponese. Inoltre, il disco contiene la mega hit Lights, Boy With Luv -Japanese ver. e altri brani.