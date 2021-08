Elena, Diventerò Presidente: sbarca oggi su Disney+ la seconda stagione

Dopo il grande successo della prima stagione, torna Elena, Diventerò Presidente. La serie, composta da 10 episodi, arriva oggi in streaming su Disney+ per tutti gli abbonati. Creata dalla showrunner Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend) e liberamente ispirata alla sua stessa adolescenza, la serie è stata apprezzata per il suo autentico ritratto di una teenager Latinx, dei suoi amici e della sua famiglia.

Guarda il trailer della serie

La serie

Tess Romero interpreta Elena Cañero-Reed da giovane, Gina Rodriguez (Jane the Virgin), che è anche executive producer, interpreta Elena da adulta, la cui figura compare nell’arco della stagione come futura se stessa e sua coscienza per guidarla attraverso la scuola media e nel suo percorso fino alla Casa Bianca.

Il cast di Elena, Diventerò Presidente vede anche la presenza di Selenis Leyva (Orange is the New Black) nel ruolo di Gabi, madre di Elena, Charlie Bushnell nel ruolo di Bobby, fratello di Elena, e Michael Weaver nel ruolo di Sam, il fidanzato di Gabi. Inoltre, fanno parte del cast anche Jessica Marie Garcia che interpreta Camila, collega di Gabi, Carmina Garay nel ruolo di Sasha, migliore amica di Elena, Sanai Victoria che interpreta Melissa, compagna di classe di Elena, Harmeet Pandey nel ruolo di Jessica, un’amica di Elena, e anche Brandon Severs e Nathan Arenas che interpretano gli amici di Bobby, Liam e Danny.

Queste le parole di Gina Rodriguez a proposito della seconda stagione di Elena, Diventerò Presidente: