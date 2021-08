The Crown 5: ecco chi saranno Carlo e Diana nella prossima stagione

Dopo il successo della scorsa stagione, The Crown si prepara a tornare per la quinta volta su Netflix. Come precedentemente annunciato la quinta stagione vedrà un recast massiccio dei principali personaggi per questioni narrative. Qualcosa che avevamo già visto tra la seconda e la terza stagione.

Nelle scorse ore sono state diffuse sui canali ufficiali le prime foto degli attori che interpreteranno il Principe Carlo e la Principessa Diana. Rispettivamente si tratta di Dominic West ed Elizabeth Debicki, i quali andranno a prendere il posto di Josh O’Connor ed Emma Corrin.

Nei giorni scorsi è stata resa nota anche la prima immagine della nuova interprete della Regina Elisabetta, Imelda Staunton la quale prenderà il posto di Olivia Colman.

Di che cosa parlerà The Crown 5?

La quinta stagione di The Crown si concentrerà su fatti davvero molto recenti che hanno riguardato la monarchia inglese. In particolare sarà affrontato il divorzio tra Carlo e Diana, ma anche la tragica morte di quest’ultima. Dal punto di vista storico ci aspettiamo che la narrazione si concentri su cosa ha significato per la Regina traghettare l’istituzione nel nuovo millennio.

Non sappiamo ancora quando The Crown 5 arriverà su Netflix, ma ovviamente vi terremo informati. Vi ricordiamo anche che questa sarà l’ultima stagione della serie che ha praticamente conquistato tutto il mondo.

Il suo creatore, Peter Morgan, si è detto interessato a riflettere su fatti non troppo vicini nel tempo così che le persone possano guardare il tutto con un occhio più critico e distaccato.