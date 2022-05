Stranger Things 4 – Netflix: Disponibili (per tutti) i primi otto minuti

Il conto alla rovescia per l’uscita della prima parte di Stranger Things 4 è ormai iniziato. Il 27 maggio è sempre più vicino e ieri abbiamo scoperto anche come hanno deciso di dividere la quarta stagione. A fine maggio potremo vedere 7 episodi mentre il primo luglio gli ultimi due. Ecco qualche dettaglio in più sui primi terrificanti otto minuti

Sinossi ufficiale Stranger Things 4. Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

In questi primi otto minuti ci troviamo all’interno dei laboratori nazionale di Hawkins. La scena prende vita l’8 settembre 1978. Il dottor Brenner è intento ad effettuare alcuni test su uno dei tanti ragazzini che hanno le stesse capacità psichiche di Undici (Millie Bobby Brown). Tutto sembra tranquillo, anche troppo in realtà. Infatti verso la fine dell’esperimento il ragazzino inzia a perdere sangue del naso e ad affermare che ” sono tutti morti”. Il dottore esce dalla stanza e trova davanti a sè cadaveri. Negli ultimi secondo vediamo Unidici unica sopravvissuta. Il dottore afferma: Cos’hai fatto?

L’idea di rilasciare online i primi otto minuti è senza dubbio per accrescere la curiosità e trovare nuovi abbonati ma è anche un buon modo per ingannare l’attesa per i fan già fidelizzati. Del resto sia produzione che cast avevano annunciato che questa stagione sarebbe stato più oscura. Dopo questi primi minuti non possiamo che iniziare ad avere paura.

Ecco i primi otto minuti di Stranger Things 4: