Blanco – Vada come vada: audio, testo e significato della canzone

Vada come vada è una delle tracce dell’album Innamorato di Blanco, il suo secondo disco in studio, in uscita venerdì 14 aprile. Ecco qual è il significato della canzone:

“Un omaggio appassionato ai momenti spensierati e a tratti irrazionali che l’estate regala, alle serate col vento in faccia lungo l’autostrada della vita e a quello che verrà, qualunque cosa accada”.

Testo Vada come vada di Blanco

Three

Vada come vada

La vita è un’autostrada

Un viaggio verso casa

Su una macchina di merda

Voglio capire come mai

È già piena di guai

Che non risolverai

E lo so, non si può dir di no

Alle donne, eh

Ed è come uno strumento che non so suonare

Il tuo viso è un’espressione che non so imitare

Anche se poi è sbagliato, ti fa emozionare

Vorrei rifarlo per la gioia, gioia

In quei momenti di noia, noia

Sopra un motorino in quattro, nessuno con il casco

Per sentirsi il vento addosso, l’uno contro l’altro

Scriverò una poesia, un vaffa***lo

Che rimanga nella storia o sopra un muro

Con quel materasso a terra, che ha visto tutto

Sporco di cenerе e di birra, l’abbiam distrutto

Vada come vada

Sono bravo a sbalordirmi

Perché il mio pеggio non ha fine

Te lo devi subire

Ma dovrei cambiare atteggiamento

Lo so che dovrei essere meno s***nzo

Ma resto lo stesso di prima

Da solo alla pompa di benzina

Mi fa bene, mi fa male

Non lo so cosa penso

Ed è come uno strumento che non so suonare

Il tuo viso è un’espressione che non so imitare

Anche se poi è sbagliato, ti fa emozionare

Vorrei rifarlo per la gioia, gioia

In quei momenti di noia, noia

Sopra un motorino in quattro, nessuno con il casco

Per sentirsi il vento addosso, l’uno contro l’altro

Scriverò una poesia, un vaffa***lo

Che rimanga nella storia o sopra un muro

Con quel materasso a terra, che ha visto tutto

Sporco di cenere e di birra, l’abbiam distrutto

Mi basta chiacchierare un po’ (Mi basta chiacchierare un po’)

Di cose che non so (Di cose che non so)

Con quattro, cinque amici (Con quattro, cinque amici)

Segreto di essere felici (Segreto di essere felici)

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na, ah

