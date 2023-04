SUGA dei BTS lancia la sua serie radiofonica su Apple Music 1

SUGA dei BTS darà molto presto il via a una serie radiofonica di cinque episodi, intitolata SUGA | Agust D Radio e sarà in esclusiva sulla stazione radio progettata da Apple, Apple Music 1.

Sono così entusiasta di poter incontrare i fan di tutto il mondo attraverso il mio programma radiofonico. Sarà uno spazio per condividere con tutti le mie storie ed esperienze attraverso la musica. Ho condiviso storie sulla mia infanzia, sulla musica che mi ha influenzato e su me stesso come SUGA e Agust D. Sarà come chiacchierare spensieratamente con me, quindi spero che lo show vi piaccia!.