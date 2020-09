Dune 2020 VS Dune 1984: il video che mette a confronto i due film

Dopo aver visto il primo trailer di Dune di Denis Villeneuve, che arriverà nei cinema a dicembre, è scattato subito il paragone con la celebre versione del 1984 girata da David Lynch. Sono parecchi i video comparsi online, ma quello caricato da IMDb sul proprio canale YouTube è il migliore.

Un confronto shot by shot molto interessante in cui il materiale del nuovo trailer viene messo a confronto con il film del 1984. I punti di contatto non mancano – la famosa sequenza della scatola è molto simile per esempio, ma è anche chiaro che i due registi hanno adottato un approccio completamente diverso.

Epico e grandioso Lynch, dinamico e visivamente più “minimal” rispetto al suo predecessore quello di Villeneuve.

Guarda il video del confronto tra i due film:

Dune (2020) vs. Dune (1984) | SHOT FOR SHOT COMPARISON

Tratto dal celebre romanzo di Frank Herbert, autore della saga omonima, Dune è una sorta di Bibbia per gli amanti del sci-fi. Difficile da adattare, la saga ha ispirato tante opere successive: da Star Wars a Matrix.

La versione di Denis Villeneuve renderà omaggio a quella di Lynch ma partirà da presupposti completamente diversi. Il film del 1984 oggi resta invece un must per tanti fan. Tuttavia il regista non fu mai felice dell’opera finita dal momento che la produzione non gli concesse mai la director’s cut.

In quella versione il ruolo del protagonista, Paul Atreides, era interpretato da Kyle MacLachlan mentre in quella di Denis Villeneuve vedremo Timothée Chalamet.

La sinossi ufficiale

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.