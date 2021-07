Dune: i primi poster e la data d’uscita del film

Dopo una lunga attesa la Warner ha reso finalmente noti i poster di Dune. Ma non è finita qui, il film di Denis Villeneuve ha anche una data d’uscita ufficiale dopo gli innumerevoli slittamenti a causa del COVID-19. La data da segnare sul calendario è il 22 ottobre.

Il film uscirà nei cinema e in contemporanea su HBO Max nei paesi in cui il servizio è disponibile. Prima ancora il film sarà proiettato in anteprima internazionale al Festival di Venezia il 3 settembre prossimo.

Guarda i poster ufficiali del film

Dune è interpretato da un cast stellare composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian,con Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo cult di Frank Herbert.

La trama del film

Viaggio mitico ed emozionante di un eroe, Dune narra la storia di Paul Atreides, giovane brillante e dotato di talento, nato per andare incontro a un destino più grande della sua immaginazione, che deve raggiungere il più pericoloso pianeta dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. Mentre forze malvage combattono per l’esclusivo possesso della più preziosa risorsa esistente sul pianeta — una spezia capace di liberare tutte le potenzialità della mente umana — solo coloro i quali sapranno sconfiggere le proprie paure sopravviveranno.

Quello di Villeneuve non è però il solo adattamento del ciclo di romanzi di Herbert. Il più celebre è senz’altro quello di David Lynch, ma anche Alejandro Jodorowsky provo a realizzare un suo film di cui oggi rimane solo un progetto incompiuto.