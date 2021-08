Barbra Streisand su A Star Is Born: “Non abbastanza originale”

A tre anni dall’uscita di A Star Is Born, Barbra Streisand torna a parlare del grande successo con Lady Gaga e Bradley Cooper. Ospite della trasmissione australiana The Sunday Project la mitica cantante, attrice, regista e produttrice non ha usato mezzi termini nel dire che secondo lei la storia portata sullo schermo da Cooper fosse “quella sbagliata”.

La Streisand, che ha diretto la sua versione di A Star Is Born nel 1976, non si è mai detta contraria a un altro remake, anzi. Sperava soltanto che la storia andasse in un’altra direzione rispetto a quanto il pubblico avesse già visto. Vi ricordiamo infatti che quello di Bradley Cooper è solo l’ultimo di una lunga fila di remake: ve ne avevamo parlato QUI in occasione dell’uscita nel film nel 2018.

Guarda Barbra Streisand nella sua versione di A Star Is Born

Ecco che cosa ha detto Barbra Streisand:

Ho pensato che si trattasse dell’idea sbagliata. Ovviamente è stato un grande successo, e su questo non posso dire assolutamente nulla. Tuttavia mi importa più dell’originalità, piuttosto che del successo.

L’attrice ha ricordato anche quando nell’ambiente si vociferava che potesse prendere corpo un nuovo remake diretto da Clint Eastwood con protagonisti Beyoncé e Will Smith:

Ho pensato che potesse essere interessante l’idea di farlo ancora, ma in modo diverso. Un genere di musica diverso, attori integrati. Credevo fosse un’idea grandiosa. Così sono rimasta sorpresa quando ho visto che questa versione è molto simile a quella che io ho fatto nel 1976.

A tal proposito Barbra Streisand ha infatti ricordato che il suo approccio era stato proprio quello di trovare una strada completamente diversa per il suo A Star Is Born, nel pieno rispetto del film precedente con Judy Garland.

Una visione critica, quella della Streisand, che non ci stupisce e che, anzi, dovrebbe far riflettere sulla capacità che il cinema contemporaneo ha di raccontare storie davvero originali.

Avete qualche dubbio? Vi lasciamo con questo video che mette a confronto le versioni di A Star Is Born del 1976 e del 2018…