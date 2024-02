Ariana Grande duetta con Mariah Carey nel remix di Yes and?

Ariana Grande pubblica oggi, venerdì 16 febbraio, una nuova versione di Yes and?, il singolo che anticipa l’uscita del prossimo album. Nel remix, la voce di Ariana si fonde con quella di Mariah Carey!

Si tratta di una collaborazione tanto attesa quanto inaspettata, visto che nel corso degli ultimi anni l’estensione e il timbro delle due cantanti è stato paragonato più volte trovandovi dei punti in comune.

Tuttavia, nessuna delle due aveva mai accennato al desiderio di un’interazione artistica. Adesso, però, il sogno è diventato realtà e possiamo ascoltare questo duetto, con le whistle notes iniziali in cui le voci si sposano all’unisono, per poi dividersi nelle strofe ed intrecciarsi sapientemente nel ritornello.

Il lyric video del remix

Testo Yes and? Ariana Grande e Mariah Carey

In case you haven’t noticed

well, everybody’s tired

and healing from somebody

or something we don’t see just right

boy come on put your lipstick on

(no one can tell you nothing)

come on and walk this way through the fire

(don’t care what’s on their mind)

and if you find yourself in a dark situation just

turn on your light and be like

“yes, and?”

say that shit with your chest….. and

be your own fuckin best….. friend

say that shit with your chest…..

keep moving like “what’s next?”

“yes, and?”

now i’m so done with sharing

this hypocrisy with you

baby you have been rejected

go back, no more pretending, bye

boy come on put your lipstick on

(no one can tell you nothing)

come on and walk this way through the fire

(don’t care what’s on their mind)

and if you find yourself in a dark situation just

turn on your light and be like

“yes, and?”

say that shit with your chest….. and

be your own fuckin best….. friend

say that shit with your chest…..

keep moving like “what’s next?”

“yes, and?”

my tongue is sacred, i speak upon what i like

protected, sexy, discerning with my time

your energy is yours and mine is mine

what’s mine is mine

my face is sitting i don’t need no disguise

don’t comment on my body, do not reply

your business is yours and mine is mine

why do you care so much whose ! i ride

why?

“yes, and?”

say that shit with your chest….. and

be your own fuckin best…..friend

say that shit with your chest…..

keep moving like “what’s next?”

“yes, and?”

Traduzione

Nel caso in cui non l’avessi notato

beh, sono tutti stanchi

e stanno guarendo da qualcuno

o da qualcosa che noi non vediamo nel modo giusto

ragazzo, forza, mettiti il rossetto

(nessuno può dirti niente)

vieni e cammina da questa parte attraverso le fiamme

(non fare caso a che cosa stanno pensando)

e se ti trovi in una situazione oscura, semplicemente

accendi la luce e fai come (stessi dicendo)

“sì e (quindi)?”

pronuncia quella m***a con il petto….. e

sii il tuo migliore amico, c***o

pronuncia quella m***a con il petto…..

continua a muoverti come se stessi dicendo “chi è il prossimo?”

“sì e (quindi)?”

ora ho finito con la condivisione

questa ipocrisia con te

tesoro, sei stata rifiutata

torna indietro, basta far finta, ciao

ragazzo, forza, mettiti il rossetto

(nessuno può dirti niente)

vieni e cammina da questa parte attraverso le fiamme

(non fare caso a che cosa stanno pensando)

e se ti trovi in una situazione oscura, semplicemente

accendi la luce e fai come (stessi dicendo)

“sì e (quindi)?”

pronuncia quella m***a con il petto….. e

sii il tuo migliore amico, c***o

pronuncia quella m***a con il petto…..

continua a muoverti come se stessi dicessi “chi è il prossimo?”

“sì e (quindi)?”

la mia lingua è sacra, parlo di quello che mi piace

protetta, sexy, esigente con il mio tempo

la tua energia è tua e la mia è mia

ciò che è mio è mio

la mia faccia è seduta, non ho bisogno di travestirmi

non commentare il mio corpo, non rispondere

i tuoi affari sono tuoi e i miei sono miei

perché ti importa così tanto di chi? io cavalco

Perché?

“sì e (quindi)?”

pronuncia quella m***a con il petto….. e

sii il tuo migliore amico, c***o

pronuncia quella m***a con il petto…..

continua a muoverti come se stessi dicendo “chi è il prossimo?”

“sì e (quindi)?”

Cosa ne pensate di questo remix di Ariana Grande e Mariah Carey?