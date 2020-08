Dragon Ball Super, spoiler capitolo 63: tragedia in arrivo?

Manca davvero poco all’arrivo del nuovo capitolo di Dragon Ball Super, per la precisione il numero 63. Ricordiamo che stiamo parlando del manga di Toyotaro e Akira Toriyama, sequel canonico del manga originale disegnato dal maestro Toriyama. È probabile che nel capitolo in questione potrebbe morire un personaggio importante. Se siete indietro col manga non andate avanti, ma se invece siete curiosi e, in barba agli spoiler, volete sapere come si svilupperà lo scontro tra Goku, Vegeta e Molo sulla Terra, leggete a vostro rischio e pericolo. Probabilmente, se conoscete la trama del capitolo 62, forse avrete già compreso chi sarà il personaggio che ci saluterà, forse per sempre. Andiamo ora al succo del nostro articolo.

DRAGON BALL SUPER: ECCO CHI MORIRÀ

Se siete giunti a questo paragrafo dopo l’introduzione è inutile nascondervi cosa accadrà nel nuovo capitolo di Dragon Ball Super a questo punto. Sicuramente Molo la pagherà cara per tutte le sofferenze che ha provocato e sta provocando, ma non è lui i nome eccellente che ci lascerà le penne. Come informa Multiplayer a morire, molto probabilmente, sarà Merus. Stiamo parlando del fratello di Whis, che ha allenato Goku a padroneggiare la forma ultra-istinto. Secondo la legge divina, gli angeli non possono interferire negli eventi dei mortali, ma Merus, in barba a tutto ciò, lo ha fatto. Il suo è stato un gesto di altruismo e di generosità, per aiutare Goku e Vegeta. Secondo alcuni rumors, tramite questo suo gesto ha firmato la sua condanna a morte.

ADDIO MERUS, FORSE…

L’eventuale morte di Merus sarebbe la più importante dopo tanto tempo in Dragon Ball Super e non solo. Se facciamo eccezione per gli annullamenti universali da parte dei due Zeno nel corso del torneo del potere, poi annullati grazie alle super sfere del drago, e per la distruzione della Terra da parte di Freezer, in seguito annullata grazie a Whis e all’intervento di Goku, l’ultimo cataclisma che portò alla distruzione di migliaia di vita fu quello apportato da Majinbu nella serie Z. Il demone rosa sterminò l’intera umanità per poi distruggere la Terra. Fortunatamente, Goku riuscì a sconfiggere il mostro grazie all’energia sferica e tutti i suoi disastri furono vanificati per mezzo delle sfere del drago.

E voi cosa pensate? Merus uscirà per sempre dalla storia di Dragon Ball Super?