Sangiovanni si sente male prima del concerto a Cremona, cos’è successo

Spiacevole imprevisto per Sangiovanni che ieri sera è stato costretto ad annullare un concerto poco prima del suo inizio.

Un attimo prima di salire sul palco a Cremona, a conclusione del suo tour estivo, il cantante è stato colto da un malore.

L’artista è stato sopraffatto da un dolore allo stomaco e da un forte senso di nausea. L’intervento dei paramedici dietro le quinte, purtroppo non sono bastati perché non disponevano dei farmaci che potessero alleviare quei sintomi.

Sangiovanni ha spiegato proprio oggi, in un video che ha diffuso grazie a Instagram, che avrebbe voluto esibirsi comunque. Tuttavia, la presenza di quel senso di vomito era davvero proibitiva per potersi muovere e cantare sul palco.

Così, ora deve convivere con un immenso dispiacere per quelle persone che erano presenti al concerto, che lo hanno visto annullato e che non potranno partecipare alla nuova data.

Sì, perché Sangio è riuscito a riorganizzare l’evento per questa sera stessa, contando di dare se stesso con il doppio dell’energia!

Cos’è successo a Sangiovanni

Ma cosa è accaduto ieri sera all’artista che con il brano Scossa ha contribuito a formare la colonna sonora di quest’estate?

Giovanni Damian (questo il vero nome) ha spiegato che non è la prima volta che viene colto da questi fastidi. Tuttavia, non è a conoscenza della vera causa non essendosi fatto mai visitare.

Si tratta di sintomi che ha tentato di curare da solo e che fino a questo momento aveva attribuito a comportamenti alimentari errati e soprattutto a uno stile di vita pieno d’impegni e carico di ansia e stress.

Non possiamo che augurargli di risalire alle origini del problema e di risolverlo completamente.

I biglietti per il concerto a Cremona

A causa di indisposizione dell’artista, il concerto di Sangiovanni, inizialmente in programma il giorno 4 settembre, è rimandato a lunedì 5 settembre ore 21.30 in Piazza Duomo.

Il biglietto già acquistato rimane valido per la nuova data. Per coloro che non possono partecipare allo spettacolo nella nuova data, è possibile richiedere il rimborso entro il giorno venerdì 9 settembre 2022 inviando una mail a [email protected]

