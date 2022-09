Louis Tomlinson ospite a Radio Deejay parla del nuovo album e di Harry Styles

Dopo essere stato acclamato durante le tre date in Italia a conclusione del suo tour, Louis Tomlinson ha rilasciato delle succose dichiarazioni a Radio Deejay.

L’artista è stato ospite oggi dell’emittente radiofonica con sede a Milano, proprio dove sabato scorso c’è stata l’ultima delle tre tappe italiane.

Ecco quanto è stato detto dal cantante britannico, così come è stato riportato dall’agenzia Dire.it.

Louis Tomlinson a Radio DeeJay

Il cantante lanciato dagli One Direction ha parlato innanzitutto della sua esperienza a X Factor, per poi passare all’affetto dimostrato dai fan in occasione del recente concerto.

“Ogni show è spettacolare, ma Milano lo è stato di più. La prima metà del set cercavo di capire la quantità di persone presenti e ho provato ad assimilare il più possibile quell’atmosfera”.

Louis ha rivelato inoltre dei dettagli sul suo nuovo progetto discografico, Faith in The Future, in uscita l’11 novembre, già anticipato dal singolo Bigger than Me.

“Ho deciso il titolo del disco prima di aver scritto le canzoni ed è stato molto tempo prima del Covid e in quel periodo mi è sembrato il titolo più appropriato. È stato come se il titolo si fosse scelto da solo.

“Con il primo album ho dato tante spiegazioni sui significati delle mie canzoni. Bigger than me, invece, lascia moltissimo spazio all’immaginazione, ognuno può attribuirvi il significato che desidera”.

Louis annuncia il prossimo tour

L’artista ha fatto un bilancio sulla serie di date live che lo hanno condotto fino ai palchi italiani. I suoi fan possono sin da ora pregustare altri concerti che sono previsti per il prossimo anno e in cui presenterà il nuovo album.

“È stato un anno molto lungo: il tour era iniziato a febbraio. Amo essere in viaggio e in tour ho lavorato tanto per arrivare a questo punto. A un certo punto l’anno prossimo ce ne sarà sicuramente un altro”.

Louis Tomlinson si è soffermato anche sulla presenza nel nostro Paese di Harry Styles che come lui è qui in Italia proprio in questi giorni.

Il cantante di As it was è infatti al Festival di Venezia per presentare Don’t Worry Darling, il film fuori concorso diretto dalla sua compagna Olivia Wilde.

“Di solito mi informo sempre su quello che fanno i miei compagni di band, ma questi giorni sono stati parecchio impegnati per entrambi”, ha detto concludendo l’intervista.

Il video con l’intervista di Louis Tomlinson a Radio DeeJay