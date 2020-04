Doja Cat: chi è la cantante di Boss, B*tch virale su TikTok e Instagram

Nicki Minaj e Cardi B fate attenzione! Ci potrebbe essere una nuova queen del rap in città pronta a detronizzarvi! Stiamo parlando di Doja Cat, una rapper che in questo periodo sta facendo un gran parlare di sé grazie al pezzo Boss, B*tch.

Cliccate qui sotto per attivare la prova gratis di Disney Plus!

Il brano in questione l’avrete di certo già sentito almeno una volta. La canzone di Doja Cat è ormai diventata virale, fra TiktoK, Instagram e Twitter. Il pezzo è stato inserito, fra le altre cose, in moltissime fancam.

Clicca qui sotto per attivare la prova gratis di Amazon Prime Video!

bae do u like my fancam pic.twitter.com/Kd2vQ1YJcP — ً ♪ AT BANGBANGCON (@ygclit) April 15, 2020

Chi è Doja Cat: ecco tutte le curiosità su di lei!





Doja è nata il 21 ottobre 1995 a Los Angeles e il suo vero nome è Amala Zandile Dlamini.

L’artista ha fatto il suo esordio nel mondo della musica con con l’EP Purrr!, uscito nel 2014. Il disco era trainato dai singoli So High e No Police. È ritornata sulle scene nel 2018 con il suo primo album Amala, contenente i singoli Candy, che su TikTok è eploso diventando rapidamente una hit virale.

Nel 2019 ha poi pubblicato il singolo Juicy, in collaborazione con Tyga. Questo pezzo ha anticipato l’uscita del suo secondo album, Hot Pink, che ha ottenuto un notevole successo commerciale promosso dalla hit Say So e da altri brani come Rules, Cyber Sex e Like That.

Il vero boom a livello mondiale però Doja Cat lo ottiene grazie al singolo Boss, B*tch. Il pezzo diventa una hit mondiale grazie al film Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, di cui è colonna sonora.

Qui sotto trovate il video ufficale di Boss, b°tch di Doja Cat!