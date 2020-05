Katy Perry: il suo nuovo album uscirà il 14 agosto

Il nuovo e quinto album di Katy Perry verrà pubblicato il 14 agosto. Lo ha fatto sapere la cantante di Never Worn White, in un modo decisamente insolito. L’artista ha chiesto ad Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, quando uscirà KP5. Ed ecco qui sotto la sua risposta!

Intanto, venerdì 15 maggio Katy Perry rilascerà il nuovo singolo Daisies, primo brano estratto dal suo prossimo disco. Dopo aver raccolto una serie di convincenti indizi sui social, i fan sono convinti che la nuova canzone sarà una collaborazione realizzata niente di meno che con l’amica ritrovata Taylor Swift. Che si tratti di realtà o di semplice fantasia, ormai resta pochissimo tempo da attendere per scoprirlo.

Oltre a dover portare a termine la sua gravidanza, l’estate di Katy Perry si preannuncia davvero piena d’impegni visto che sempre quest’estate è previsto anche il matrimonio con l’attore Orlando Bloom.

I due si sono fidanzati ufficialmente un anno fa e stanno preparando da tempo le loro nozze. Orlando è già stato sposato con la modella Miranda Kerr con il quale ha avuto un figlio. Per Katy, invece, sarà appunto il primo figlio.

Parlando del tanto atteso matrimonio, una fonte ha rivelato ad E!: “Hanno quasi completato la lista degli invitati e deciso la maggior parte dei dettagli. Spero che riusciranno a completare tutto in tempo perché sono entusiasti di sposarsi” ha confessato.

Ecco il video in cui Katy Perry parla con Alexa e svela la data di uscita del nuovo album:

.@KatyPerry will release her fifth studio album on August 14th.

The news is currently being shared with Amazon Alexa users if they ask the virtual assistant about it. pic.twitter.com/SpaGqwdVm5

— Pop Crave (@PopCrave) May 13, 2020