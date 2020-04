Boss, bitch di Doja Cat: traduzione, testo e audio della canzone di TikTok

Si sta facendo un gran parlare dell’ultimo periodo di Boss, bitch, una delle canzoni incluse nella colonna sonora del nuovo film di Birds of Prey. Il pezzo, scatenato e travolgente, è interpretato da Doja Cat, una rapper emergente di cui vi abbiamo parlato qui.

Boss, b*tch è diventata rapidamente virale su tutti i social, particolarmente su Twitter, dove è stata colonna sonora di molte fancam. Ma non solo! Il pezzo è finito anche in migliaia di TikTok e video montaggi su Instagram!

Qui sotto trovate l’audio di Boss, bitch e il testo e la traduzione della canzone!





Testo Boss Bitch Doja Cat

I ain’t tryna

I ain’t tryna

I ain’t tryna

Yeah, ain’t tryna be cool like you

Wobblin’ around in your high-heeled shoes

I’m clumsy, made friends with the floor

Two for one, you know a bitch buy four

And two left feet, you know I always drop

First thing a girl did was a bop

I’m the whole damn cake and the cherry on top

Shook up the bottom, made a good girl pop

You ain’t even here to party

Ken in the club tryna pipe a Barbie

I don’t wanna go, go, go with the flow

Back-bend ’til I touch my toes

I don’t wanna row, row, row the boat

Wrist full of rocks and I hope I float

Big up yourself ’cause you know they don’t

I chew, chew, chew ’cause they hope I choke (hey)

I’m a bitch, I’m a boss

1’m a bitch and a boss, I’ma shine like gloss

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss, I’ma shine like gloss

1’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss, I’ma shine like gloss

I’m a bitch, I’m a boss

1’m a bitch and a boss, I’ma shine like gloss

Said, bitch, I’m the after you’ve been the before

I’ve been a stallion, you’ve been a sea horse

Don’t need a report, don’t need a press run

All of my bad pics been all my best ones

I wear the hat and I wear the pants

I am advanced so I get advance

And I do my dance and cancel the plans

Said, boo, don’t be mad ’cause you had a chance, drop

Said, I took it and I ran for it

I run it and I stand on it

Money on the floor when we dance on it

Shine bright, finna put a tan on it

Said, I took it and I ran for it

I run it then I stand on it

Money on the floor when we dance on it

Shine bright, finna put a tan on it like

I’m a bitch, I’m a boss

I’m a bitch and a boss, I’ma shine like gloss X9

Traduzione

Mmm

Mmm

Non sto provando (Ah)

Non sto provando

Non sto provando

Sì, non sto provando ad essere bella come te

Girovagando con le tue scarpe col tacco alto

Sono goffa, ho fatto amicizia con il pavimento

Due per uno, sai che una stronza ne compra quattro

E maldestra, sai che cado sempre

La prima cosa che ha fatto una ragazza è bop

Sono tutta la dannata torta e la ciliegia in cima

Alza quel fondoschiena, faccio risaltare le brave ragazze

Non sei qui neanche per festeggiare

Ken nel club ci sta provando con una Barbie

Non voglio andare col flow

Curva all’indietro fino a quando mi tocco le dita dei piedi

Non voglio pagaiare la barca

Polso pieno di rocce, spero di galleggiare

Fatti i complimenti, perché sai che loro non lo faranno

mastico, mastico, mastico perché sperano che io soffochi (Ehi)

Sono una stronza, sono un boss

Sono una stronza e un boss, brillo come il glosss

Sono una stronza, sono un boss

Sono una stronza e un boss, brillo come gemme

Sono una stronza, sono un boss

Sono una stronza e un boss, brillo come gemme

Sono una stronza, sono un boss

Sono una stronza e un boss, brillo come gemme

ho detto, stronza, io sono il dopo, sei stato il prima

sono stata uno stallone, tu sei stata un cavalluccio marino

Non ho bisogno di un rapporto, non ho bisogno di una rassegna stampa

tutte le mie foto da cattiva sono state le mie migliori

Indosso il capello e i pantaloni

Sono avanzata quindi ottengo anticipi

E faccio il mio ballo e cancello i piani

Detto, amico, non essere arrabbiato perché hai avuto una possibilità, lascia perdere

Detto questo, l’ho preso e sono corsa per quello

Lo gestisco e ci sto sopra

Soldi sul pavimento quando ci danziamo

Brilla luminosa, finna l’abbronzatura

Detto questo, l’ho preso e sono corsa per quello

Lo eseguo, poi ci sto sopra

Soldi sul pavimento quando ci danziamo

Brilla luminosa, finna l’abbronzatura

Sono una stronza, sono un boss

Sono una stronza e un boss, brillo come gemme

Sono una stronza, sono un boss

Sono una stronza e un boss, brillo come gemme

Sono una stronza, sono un boss

Sono una stronza e un boss, brillo come gemme

Sono una stronza, sono un boss

Sono una stronza e un boss, brillo come gemme

Rrrr, ah, ah, ah

Rrrr, ah, ah, ah

Sono una stronza (Sono una stronza), sono un capo

Sono una stronza (Sono una stronza), sono un capo

Sono una stronza (Sono una stronza), sono un capo

Sono una stronza e un boss, brillo come gemme

Sono una stronza, sono un boss

Sono una stronza e un boss, brillo come gemme

Sono una stronza, sono un boss

Sono una stronza e un boss, brillo come gemme

Sono una stronza, sono un boss

Sono una stronza e un boss, brillo come gemme

Sono una stronza, sono un boss

Sono una stronza e un boss, brillo come gemme