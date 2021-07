My Little Pony: A New Generation, i video con Vanessa Hudgens, Sofia Carson

In attesa di vedere su Netflix il film My Little Pony: A New Generation Hasbro per la prima volta ha realizzato video esclusivi del cast e i giocattoli corrispondenti ai loro personaggi. I protagonisti dei video sono Vanessa Hudgens, Sofia Carson, Kimiko Glenn, Liza Koshy e James Marsden.

Guarda i video con i talent del film di My Mini Pony: A New Generation

My Little Pony: A New Generation arriverà su Netflix a partire dal 24 settembre con nuovi personaggi da amare, nuovi luoghi da scoprire e nuove magie da rivelare.

La trama del film

Nel nuovo film, l’inimmaginabile è accaduto… Equestria ha perso la sua magia! I pony, gli unicorni e i pegasus non sono più amici e ora vivono separati tra specie. Ma l’idealista Sunny (Vanessa Hudgens) è determinata a trovare un modo per riportare l’incantesimo e l’unità nel loro mondo.

In coppia con l’unicorno Izzy (Kimiko Glenn), si dirigono verso terre lontane dove incontrano le carismatiche e coraggiose Ruby Petalosa (Sofia Carson) e Zipp (Liza Koshy) e il fedele compagno Hitch (James Marsden). La loro missione è piena di disavventure, ma questi nuovi migliori amici possiedono ognuno dei doni unici e speciali che potrebbero essere proprio ciò di cui c’è bisogno per ripristinare la magia e dimostrare che anche i piccoli pony possono fare una grande differenza.

Chi sono i My Little Pony

Inizialmente conosciuti in Italia come Mio Mini Pony, i My Little Pony sono una serie di giocattoli prodotti dalla Hasbro a partire dagli anni ’80 che hanno riscosso un enorme successo in tutto il mondo. Dal loro debutto sugli scaffali nel 1982 i pony sono stati protagonisti di numerosi film e serie tv, ma anche libri e molto altro ancora.