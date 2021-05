Noah Beck ospite del video di Love Race di Machine Gun Kelly!

Nell’ultimo videoclip di Machine Gun Kelly, Love Race, assisistiamo ad una notte di campeggio che va storta.

Nel video del brano con Kellin Quinn, un assassino assetato di sangue è a piede libero e rovina una memorabile gita nei boschi con il suo istinto omicida. Diretto da MGK e Issac Rentz, la superstar rock ha preso spunto dalle influenze popular Alissa Violet, Xowie e Noah Beck per l’aspetto visual della canzone. Nel video c’è anche Travis Baker alla batteria.

Ecco qui sotto il video di Love Race con Noah Beck!

Machine Gun Kelly feat. Kellin Quinn - love race (Official Music Video)

Il brano ha accumulato più di 25 milioni di stream in tutto il mondo e 16.2 milioni di stream solo su Spotify. Il video dell’esibizione dal vivo del brano al programma Ellen avvenuta la scorsa settimana ha guadagnato 1 milione di visualizzazioni ed è diventato un trend su YouTube.

Domenica sera (il 23 maggio), MGK è stato protagonista dei Billboard Music Award 2021. MGK si è portato a casa i premi per le categorie Top Rock Album e Top Rock Artist. È anche stato nominato nella categoria Alternative Rock Song of the Year per il brano “bloody valentine” ai iHeartRadio Music Awards 2021. L’evento, vi ricordiamo, si terrà questo giovedì.

In tempi non sospetti, Machine Gun Kelly ha anche pubblicato il suo primo film, Downfalls High, con protagonista Lil Huddy!

Il mese scorso, MGK ha annunciato per questo autunno il tour americano “Tickets to My Downfall”-. Il tour ha fatto sold out nel giro di pochi minuti! Programmato per iniziare il 9 settembre a Minneapolis, Minnesota al The Armony, il percorso di 28 tappe di MGK includerà anche le città di New York, Los Angeles, Dallas e Denver.

MGK si esibirà nella sua città natale nell’Ohio nella location più grande della città, il Rocket Mortgage Fieldhouse, per il finale del tour.

Ospiti speciali accompagneranno la star dalle mille sfaccettature, da carolesdaughter a jxdn, e KennyHoopla.