Bryce Hall: tra i suoi progetti c’è anche un reality show

Le star di TikTok Addison Rae e Bryce Hall hanno fatto molto parlare di loro durante la giornata di ieri. Entrambi, infatti, hanno pubblicato su Instagram, dopo tanto tempo, delle nuove foto che li ritraggono insieme.

Il rapporto che motiva le due immagini in questione, in cui i due sono abbracciati, non lo conosciamo con certezza. I due quasi identici post, però, sono stati pubblicati praticamente in contemporanea dalle due star. Ma quello che ha colpito di più sono stati i tantissimi commenti di congratulazioni da parte di creator altrettanto famosi. Thomas Petrou e Nikita Dragun sono solo due esempi.

La conferma ufficiale della loro relazione, però, non è arrivata. Bryce Hall, recentemente intercettato da Hollywood Fix, ha continuato a ribadire che lui e Addison non stanno insieme.

Intanto, Bryce ha rivelato di avere in cantiere sei nuovi progetti tra cui il rilascio di una bevanda energetica, Ani Energy, il suo merchandising, partyanimal.shop, e l’arrivo di un reality show.

L’idea di girate un reality non è nuova nel mondo di TikTok. Come lui, anche Charli D’Amelio e sua sorella Dixie stanno per fare il loro debutto in televisione con un show sulla loro famiglia.

C’è una cosa che, tuttavia, continua ad alimentare il gossip sulla presunta storia tra i “Braddison”. Si tratta di un video che uscirà tra poche ore e che verrà pubblicato da Griffin Johnson sul suo canale. Il video si intitola: Braddison Confirmed!

Se la relazione sentimentale non verrà confermata con il contenuto che verrà pubblicato da Griffin, potrebbe invece trattarsi del rilascio di un merchandising di Bryce in comune proprio con Addison, sono in molti i fan che lo pensano.

