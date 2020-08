Dixie D’Amelio protagonista della serie web The Journey

Dixie D’Amelio sta portando i fan dietro le quinte e sta mostrando loro com’è veramente la sua vita da celebrità di TikTok in una nuova serie web. In collaborazione con LG Electronics, Dixie sarà la prima star della serie chiamata The Journey.

Portata in vita dall’ultimo smartphone di LG, l’LG Velvet, la serie mostra ai fan com’è veramente il mondo delle star del favoloso mondo di TikTok. Nella premiere, Dixie ci offre uno sguardo sulla sua vita, dall’infanzia fino ad ora. Puoi vedere i video domestici più adorabili che la mostrano da bambina e mentre sviluppa la sua passione per la musica e per la recitazione.

Ciao a tutti! LG mi ha dato l’opportunità più incredibile di raccontare la mia storia che riguarda la musica e l’impatto che ha avuto sulla mia vita crescendo! Essere in grado di condividere il viaggio della mia carriera musicale e pubblicare la mia prima traccia, Be Happy, è così eccitante! Spero vi piaccia!

Dixie D’Amelio condivide anche com’è stato girare il video musicale per il suo primo singolo, Be Happy, e tutto quello che la fama ha portato a lei e alla famiglia D’Amelio. La ragazza parla anche dell’importanza di essere fedele a se stessa e di rimanere con i piedi per terra, nonostante il successo e i fan. Ogni membro della sua famiglia racconta, inoltre, di com’è diventata Dixie crescendo.

L’artista sarà la prima star della Gen-Z in The Journey, ma la serie web non è l’unico progetto che la riguarda così direttamente. Lei e sua sorella Charli, infatti, hanno confermato che presto cominceranno a registrare il reality show che accenderà i riflettori su tutta la famiglia D’Amelio. Assicurati di dare un’occhiata a The Journey sul canale YouTube di Dixie.

The Journey | Dixie D'Amelio

