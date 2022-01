Amici: Luigi litiga con Alex che lo accusa di non dire la verità

Alex, in relazione alla sua sfida con Calma, se la “prende” con i suoi compagni nella scuola di Amici.

Dopo che il cantante ha detto che il nuovo arrivato non batterebbe nessuno, infatti, ora afferma che gli altri ragazzi la pensino esattamente come lui solo che non hanno il coraggio di ammetterlo.

“Pensi cose che in certe circostanze non dici“, dice l’artista parlando animatamente con Luigi. Quest’ultimo è molto infastidito dall’affermazione e la nega in modo categorico.

Il cantante ribatte, dunque, invitando Alex a fare degli esempi più specifici. A prendere le difese dell’artista di Muro è lo stesso Calma che sostiene che Luigi è fatto a modo suo e che il ragazzo di Cosmary non può fare certe insinuazioni sugli altri.

“Non vuol dire che sono tutti così. Forse sei tu così che dici una cosa e non te la fai uscire, quindi te la vivi sotto“, interviene l’artista di Routine.

Anche Crytical è dalla parte di Luigi e rinfaccia ad Alex per aver espresso subito il suo parere sul rapper nuovo arrivato ma anche il fatto che non abbia cambiato idea sul suo conto neanche dopo aver perso la sfida contro di lui.

“Se la canzone non mi piace cosa ci posso fare“, sottolinea ancora una volta Alessandro Rina sull’unico inedito portato da Calma da quando è entrato nella scuola di Amici.

E voi cosa ne pensate del confronto di oggi tra Luigi e Alex?