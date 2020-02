Benji e Fede si separano? Ecco cosa sta succedendo

Benji e Fede si separano? Al momento questa domanda non ha una risposta certa. Eppure l’ultimo post pubblicato sui social lascia intendere l’arrivo di una lunga pausa. O, forse, di una vera e propria rottura.

I due artisti racconteranno la loro storia e ci racconteranno i loro progetti futuri in un libro in uscita il prossimo 17 marzo, intitolato Naked. Nel libro, a quanto pare, Benji e Fede si metteranno a nudo (come suggerisce il titolo) e ci spiegheranno cosa hanno in mente di fare da qui in avanti.

Benji e Fede, dunque, chiuderanno questo importante capitolo della loro carriera il prossimo 3 maggio. Sarà infatti in questa occasione che i due artisti si esibiranno (per l’ultima volta insieme, forse per sempre?) all’Arena di Verona.

Qui sotto trovate il lungo post di Benji e Fede su Instagram

Il 3 maggio, chiuderemo questa fase della nostra vita.

Leggendo questo libro avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. «Non so come fate a fare questa vita», ci dicono qualche volta gli amici.

La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin.

Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora. “

– NAKED, dal 17 Marzo in tutte le librerie, vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto.

Non è stata una scelta facile,

Vi vogliamo bene.

B&F

Ecco la copertina di Naked di Benji e Fede!