Disney+: ecco tutte le novità di dicembre

Il Natale è alle porte e questo dicembre Disney+ porta nelle case di tutti i suoi abbonati tante novità per tutti i gusti. Non mancheranno i classici per famiglie come Canto di Natale di Topolino, fino ai grandi blockbuster come The Last Duel e Ron – Un amico fuori programma.

Ecco alcune delle novità in uscita su Disney+ a dicembre

The Book of Boba Fett – su Disney+ dal 29 dicembre

The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Last Duel – su Disney+ dal 1 dicembre

Jodie Comer regala una performance straordinaria in questo film drammatico firmato dal visionario regista Ridley Scott e ambientato nella brutale Francia del XIV secolo Basata su eventi reali, la pellicola è incentrata sull’accusa di Marguerite de Carrouges (Comer) di essere stata brutalmente aggredita da Jacques Le Gris (Adam Driver) amico di suo marito, Jean de Carrouges (Matt Damon). Per proteggere il suo orgoglio e provare le affermazioni della moglie, de Carrouges chiede di sfidare Le Gris fino alla morte. Ora, tutte e tre le vite sono in bilico in una società che ritiene che il vincitore di questo macabro duello sarà determinato da Dio. Oltretutto, se de Carrouges dovesse morire in questo combattimento, Marguerite sarà messa a morte.

Ron – Un amico fuori programma – su Disney+ dal 15 dicembre

Ron – Un Amico Fuori Programma di 20th Century Studios e Locksmith Animation è la storia di Barney, un impacciato studente delle medie, e di Ron, il suo nuovo dispositivo tecnologico che cammina, parla, si connette e che dovrebbe essere il suo “mialiore amico pronto all’uso”. Nell’era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia.

Non mancano poi i grandi classici delle feste di Natale come ad esempio: Nightmare Before Christmas, Mamma ho perso l’aereo, Mamma ho riperso l’aereo – mi sono smarrito a New York, A Christmas Carol, Frozen – Il regno di ghiaccio, Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, Topolino e la magia del Natale, Le avventure di Olaf.