Disney interrompe la distribuzione dei film in Russia

A seguito delle ultime vicende sul piano internazionale la Walt Disney Company ha deciso di prendere una posizione netta nei confronti della Russia che, come sappiamo, il 24 febbraio scorso ha dichiarato guerra alla vicina Ucraina.

La major ha pubblicato sui suoi canali un comunicato stampa ufficiale in cui vengono spiegate le posizioni dell’azienda oltre che definite le linee che caratterizzeranno l’approccio futuro della distribuzione in Russia.

Questo il comunicato stampa ufficiale:

Statement from The Walt Disney Company in response to the crisis in Ukraine: pic.twitter.com/avf6HoECPt — Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) March 1, 2022

Traduzione:

A seguito dell’invasione ingiustificata dell’Ucraina e la tragica crisi umanitaria in corso, sospenderemo la distribuzione cinematografica dei nostri film in Russia, a partire dall’arrivo dell’imminente Red dei Pixar Animation Studios. Le decisioni future dipenderanno dall’evolversi della situazione. Nel frattempo, vista l’entità dell’emergente crisi legata ai rifugiati, stiamo lavorando con i nostri partner ONG allo scopo di fornire aiuti urgenti e sostegni umanitari ai rifugiati.

Una scelta che di certo non contribuirà a risanare gli equilibri internazionali ma che sicuramente contribuisce alla volontà di prendere le distanze da quanto sta accadendo in queste ore sul territorio dell’Ucraina. Non senza polemiche, come spesso accade.

Molti hanno infatti accusato la Disney di ipocrisia dal momento che, nel passato, l’azienda non aveva mai preso una posizione tanto netta nei confronti di una guerra portata avanti sotto la bandiera USA.

Quello che è certo è che, ancora una volta, i civili – non importa di quale razza o nazionalità, pagano le conseguenze delle scelte scellerate dei loro leader. Qualcosa che nel 2022 non avremmo più voluto vedere. Eppure pare che, in un modo o nell’altro, la Storia debba ripetersi perché gli uomini non imparano dai loro stessi errori.

Una decisione similare rispetto a quella della Disney è stata presa dalla Warner Bros per la distribuzione di The Batman.