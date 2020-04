Billie Eilish in diretta Instagram con una fan italiana (VIDEO)

Questo lungo e difficile periodo di quarantena forzato, va detto, ci sta regalando anche tante soddisfazioni e momenti comici. In particolare questo principio è valido per gli artisti, che spesso e volentieri in diretta su Instagram sono stati protagonisti di esilaranti siparietti. Pensiamo a quello che è successo pochi giorni fa a Billie Eilish!

Mentre si trovava impegnata in una diretta su Instagram con i suoi fan, infatti, Billie Eilish si è all’improvviso trovata di fronte ad una fan italiana “impreparata”. L’artista di When we all fall asleep, where do we go? ha accettato la richiesta della sua giovane follower, inconsapevole che quest’ultima non sapesse parlare inglese.

D’altra parte (e non c’è nulla di male!) non necessariamente se siamo dei fan di un artista internazionale siamo anche dei poliglotti provetti! La fan di Billie si è ritrovata da un momento all’altro nella diretta di una cantante di fama internazionale con milioni di follower. Forse per la sorpresa, forse per lo stupore e forse per l’agitazione, non è purtroppo riuscita a spiccicare una parola!

Nel corso della diretta con Billie Eilish, come potete vedere qui sotto, la fan si è ritrovata a dover far affidamento in fretta e furia ad un dizionario sul telefono! Che carina, è stata adorabile!

Qui sotto potete vedere il video della diretta di Billie Eilish!

Ieri Billie Eilish ha svolto una diretta dove ha interagito con un po’ di fans, fra cui anche una sua fanpage gestita da una ragazza italiana. Quando ha accettato la sua richiesta per partecipare alla live, la ragazza è andata nel panico #BillieEillish pic.twitter.com/uxe0Sdh71u — news dei vip (@news_dei_vip) April 21, 2020

Billie Eilish non è l’unica artista che di recente si è trovata obbligata a gestire un momento imbarrazzante. Nelle scorse settimane in diretta su Instagram abbiamo assistito, fra gli altri, agli epic fail in diretta di Alessandra Amoroso, di cui vi avevamo parlato qui! LOL!