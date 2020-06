Buon compleanno a Raffaella Carrà! (video)

Raffaella Carrà, una delle icone della tv italiana oggi spegne 77 candeline!

“Un mito inarrestabile della televisione, una donna che ha giocato col suo stile, che si è reinventata e trasformata, ma che è rimasta sempre fedele a se stessa”. Buon compleanno, @raffaella 💌 #IoeTe #18giugno #RaffaellaCarrà @pierluigidiaco pic.twitter.com/EVuXBAj75C — Rai1 (@RaiUno) June 18, 2020

Ripercorriamo a grandi anni passati i suoi successi tra cinema, musica e televisione, che lei ha conquistato con il coraggio di buttarsi sempre in esperienze nuove, senza mai la paura di mettersi alla prova!

Raffaella Carrà apparsa anche nel film cult di Gabriele Salvatore Puerto Escondido, in Maradona-La mano de dios di Marco Risi e in Buongiorno notte di Marco Bellocchio, oltre ad essere finita nei documentari (Television) e serie tv (Doctor Who) della BBC e in innumerevoli altre canzoni anche di artisti stranieri.

Oggi, pensando a Raffaella Carrà è proprio il caso di cantare Tanti auguri oppure Fiesta, due dei sui più celebri brani!

Raffaella Carrà - Tanti Auguri | 1978

Raffaella Carrà - Fiesta (Italian Version) | Edit

Raffaella Carrà ha lavorato al fianco dei mostri sacri della televisione: da Corrado a Mike Bongiorno, che affiancò durante il Festival di Sanremo del 2001.

Mike Buongiorno al festival di Sanremo 2001

Il sensuale Tuca Tuca e il famigerato ombelico a tortellino l’hanno resa amata da “Trieste in giù”, di seguito trovate il video di una storica esibizione di Raffaella Carrà.

Tuca Tuca {1971} * Raffaella Carrà (video)

Raffaella Carrà è stata anche la musa ispiratrice per una dei brani più amati di Tiziano Ferro che le ha dedicato il brano E Raffaella è mia !