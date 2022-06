Lightyear: intervista ai doppiatori italiani del film Pixar

Verso l’infinito e oltre! Se sentivate la mancanza di Buzz sarete felici di sapere che oggi Lightyear esce oggi nei cinema, per raccontare la storia dietro la storia del celebre personaggio che tutti hanno imparato a conoscere e ad amare grazie alla saga di Toy Story.

Il film Disney Pixar è una storia metacinematografica che mostra infatti la pellicola preferita del bambino protagonista di Toy Story, Andy Davis, il quale nel 1995 ricevette in regalo un giocattolo ispirato proprio al suo film preferito. Quel giocattolo era ovviamente Buzz Lightyear.

In occasione dell’uscita al cinema di Lightyear abbiamo incontrato i doppiatori italiani del film Alberto Malanchino (Buzz Lightyear), Ludovico Tersigni (Sox), Esther Elisha (Alisha Hawthorne) e la divulgatrice scientifica Linda Raimondo la quale fa un piccolo cameo nel film.

I ragazzi ci hanno raccontato la loro esperienza in sala di doppiaggio, ma anche quello che ha significato per loro prestare la propria voce a un film così connesso con la saga di Toy Story, che hanno dimostrato di amare moltissimo.

Qui in basso la nostra intervista ai doppiatori di Lighyear

La trama del film Disney Pixar

Buzz Lightyear è uno Space Ranger coraggioso e dedito al suo lavoro. A seguito di un incidente farà di tutto per rimediare imbarcandosi in una missione rischiosissima, in cui, tuttavia, imparerà che talvolta nella vita gli imprevisti sono quelli che regalano le avventure più belle.

A proposito di Buzz

Ormai dal 1995 Buzz Lightyear è sicuramente uno dei personaggi più amati della Pixar. Storica controparte dello sceriffo Woody, con cui nel corso della saga costruisce un’amicizia fraterna, lo Space Ranger è l’emblema dell’eroe integerrimo per eccellenza.

Coraggioso e buono, Buzz è quell’amico disposto a mettere a rischio tutto se stesso per una buona causa come spesso ha dimostrato nella saga di Toy Story. Non è un caso infatti che gli sceneggiatori abbiamo scelto di approfondire proprio questo lato del suo carattere in questa backstory.

Proprio come Woody anche Buzz ha un arco narrativo che inizia nel primo film della saga quando si rende conto di non essere un vero astronauta ma un giocattolo. Una presa di coscienza che, guardata con occhi adulti, ci fa capire quanto fosse profondo Buzz sin dall’inizio e che ha aperto la strada per una caratterizzazione che lo ha reso sempre più profondo fino al finale strappalacrime.

Lightyear e Toy Story

Come abbiamo già accennato Lightyear rappresenta una sorta di spin-off di Toy Story anche se non sono presenti riferimenti diretti dal punto di vista della trama. Tuttavia data la presenza di ben tre scene post credit possiamo affermare che molto probabilmente Buzz tornerà…