La primavera della mia vita: tutto sul film con Colapesce e Dimartino

Colapesce e Dimartino si preparano a debuttare sul grande schermo con La primavera della mia vita, un film che arriverà nelle sale come evento speciale sull’onda della partecipazione del duo al prossimo Festival di Sanremo con il brano Splash. Il pezzo sarà presente anche nel film insieme a una colonna sonora originale in uscita per CAM Sugar.

La primavera della mia vita il trailer del film con Colapesce e Dimartino

Quando esce il film

La primavera della mia vita uscirà nei cinema come evento speciale dal 20 al 22 febbraio. Il film è diretto da Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima. La sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi da un soggetto firmato Di Martino, Urciullo e Nicolosi.

Di che cosa parla il film

La primavera della mia vita è la rocambolesca storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere. Dopo la rottura del loro sodalizio professionale e un lungo periodo di silenzio, Antonio (Dimartino) ricontatta Lorenzo (Colapesce) per un nuovo, misterioso e affascinante progetto. Questa volta la musica non c’entra, ma la posta in gioco è così alta da smontare l’iniziale diffidenza di Lorenzo e la scadenza così stretta da trascinare i due amici in una spericolata, quanto temeraria, corsa contro il tempo in cui le sorprese non finiscono mai. E Antonio e Lorenzo dovranno fare i conti con il proprio passato e con se stessi. Fino ad una sconvolgente rivelazione.

Nel film tanti special guest musicali: Madame, Roberto Vecchioni, Brunori Sas, ErlandØye e La Comitiva. Nel cast Stefania Rocca, la loro eccentrica agente, Corrado Fortuna, il meccanico con un’imprevedibile passione per i Doors, Demetra Bellina, la misteriosa Sofia, accompagneranno i due protagonisti in un viaggio surreale e poetico.