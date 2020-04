Come imparare l’inglese con le serie tv! Ecco da quali prendere spunto

Imparare una nuova lingua studiando dai libri ci aiuta sicuramente per conoscerne la grammatica, ma sempre più ragazzi si stanno approcciando all’inglese in modo fantasioso e nuovo. Al giorno d’oggi siamo tutti un po’ serie tv addicted e perché non lasciarsi coinvolgere guardando i propri telefilm preferiti in lingua originale?

Sicuramente a scuola o all’università varie volte vi avranno fatto ascoltare dialoghi o brevi video per imparare una nuova lingua: perché non usare lo stesso ma con la vostra serie tv preferita? Ascoltare una conversazione, provare a imitare l’accento e arricchire il proprio vocabolario è veramente un gioco da ragazzi basta solo metterci un po’ di attenzione.

Lì fuori il mondo è pieno di serie in lingua inglese che siano esse made in UK o prodotte in Nord America o Australia. Scegliete voi l’accento che preferite e al quale vi volete ispirare per imparare o rafforzare la vostra conoscenza dell’inglese. Prima di iniziare questa lunga maratona, però, metti alla prova gratuitamente il tuo livello con il test di inglese online con Kaplan e, quando avrai finito di guardare le serie con noi, vedrai che sarai pronto per una conversazione con un madrelingua.

Impara l’inglese con le serie tv:

Sapevate che l’eccentrico alieno buono DOCTOR WHO è in verità britannico? Ebbene sì, l’intera serie è stata prodotta nel Regno Unito e anche tutti gli attori sono inglesi. Mentre il Dottore esplora l’universo a bordo del suo TARDIS (la famosa cabina blu che avrete sicuramente visto svariate volte) voi potrete fare una full immersion e imparare il sofisticatissimo accento british e, perché no, anche qualche termine fantascientifico.

Vi ricordate le giovani sirene Rikki, Emma e Cleo di H2O? La serie è ambientata in Australia così come australiane sono le tre protagoniste. L’accento aussie è molto particolare e ha delle somiglianze con quello britannico anche se, per chi lo ascolta per la prima volta, può sembrare molto difficile. Gli australiani tendono, infatti, ad usare delle abbreviazioni per le parole più comuni e questo può spesso trarre in inganno. Se vi state approcciando alla lingua inglese per la prima volta forse non è quello più adatto a voi ma, se invece avete in programma un futuro viaggio nella terra dei canguri può essere utile capire il loro modo di parlare.

Per gli amanti del più colloquiale american accent non potete non guardare una serie ricca di riferimenti allo stile americano. Stiamo parlando ovviamente di STRANGER THINGS che però non manca di qualche chicca: lo avreste detto mai che la protagonista della serie Undici (Eleven), interpretata da Millie Bobby Brown, è in realtà britannica? Nonostante la sua giovanissima età ha fatto molta pratica negli anni per cercare di modificare il suo accento in uno americano. Il suo segreto? Come lei stessa ha confessato, ha imparato tutto guardando Hannah Montana in TV!

Insomma, sta a voi trovare la vostra strada e scegliere la serie preferita da cui prendere spunto. Potete divertirvi ripetendo alcune delle frasi più celebri e cercando di imitare le voci dei protagonisti. In questo modo riuscirete sicuramente a imparare l’inglese divertendovi e facendo qualcosa che vi appassiona come guardare serie tv.

E voi avete imparato l’inglese prendendo spunto da una serie tv? Quali sono le vostre preferite?