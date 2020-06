Chernobyl arriva in chiaro su La7: Ecco i dettagli della programmazione

La miniserie HBO Chernobyl ha avuto un grandissimo successo. Il pubblico italiano, o almeno i clienti Sky e NowTv, hanno avuto la possibilità di vederla appena uscita. Per chi aspettava di poterla vedere in chiaro c’è una bella notizia: gli episodi arriveranno presto su LA7. Ecco la programmazione nei dettagli!

Chernobyl arriverà in chiaro su La7 giovedì 18 giugno alle 21,15. La serie porta la firma di Craig Mazin, diretta da Johan Renck, Chernobyl è composta da 5 episodi. Il progetto è stato prodotto da Sister Pictures, The Mighty Mint, Word Games, Jane Featherstone, Carolyn Strauss e Gabriel Silver“. La serie ha rappresentato un vero e proprio evento. Il pubblico di HBO abituato a serie del calibro de Il trono di spade è molto esigente e non è rimasto deluso.

Sinossi. La serie ripercorre il devastante disastro della centrale nucleare verificatosi in Ucraina nell’aprile del 1986. L’attenzione è in particolare sulle modalità e le cause dell’accaduto. Gli episodi mettono in luce i tanti coraggiosi uomini e donne che hanno sacrificato le proprie vite nel tentativo di evitare una catastrofe epocale. Una tragedia tra i cui effetti si stima un bilancio totale di circa quattromila morti su 5 milioni di residenti nelle aree europee contaminate.

Nei giorni successivi all’esplosione, 237 persone furono ricoverate per gli effetti delle radiazioni, di cui 31 tra pompieri e operai morirono poco dopo. Negli anni seguenti, furono registrati centinaia di casi di sindrome acuta da radiazioni e cancro: tutto a causa di un errore umano che si sarebbe potuto evitare rispettando i protocolli di sicurezza.

Per maggiori informazioni e video speciali andate sulla sezione dedicata del sito di La7: https://www.la7.it/chernobyl

Ecco il trailer ufficiale della miniserie Chernobyl:

Chernobyl (2019) | Official Trailer | HBO

