Animal Crossing – New Horizons: un ateneo universitario nel gioco

Fin dalla sua uscita, Animal Crossing – New Horizons è stato un gioco che ha coinvolto differenti settori per il successo che ha goduto a livello mainstream. Dallo showbiz alla musica, dall’arte ai musei, per arrivare fino all’alta moda. Il gioco è arrivato a influenzare, addirittura, il mondo della politica. Innumerevoli professionisti sono rimasti conquistati dall’alto potenziale “social” e comunicativo del gioco per Nintendo Switch. Da semplice videogame, New Horizons si è trasformato in una piattaforma virtuale in cui è possibile incontrarsi, fare amicizia e dire la sua. Una vera e propria “agorà” in cui è possibile assistere a dibattiti e argomentazioni di qualsiasi tipo.

L’UNIVERSITÀ DI MACERATA SBARCA SU ANIMAL CROSSING – NEW HORIZONS

L’Italia può vantare un curioso primato: è stato il primo paese a immettere un ateneo universitario all’interno di Animal Crossing – New Horizons. Per la precisione ci riferiamo all’università di Macerata. L’ateneo ha deciso di adeguarsi ai nuovi gusti ed esigenze degli studenti, andando a creare un’isola apposita che sia un punto di riferimento digitale valido per tutti gli iscritti. Del resto è stato il lockdown stesso a pensare a nuovi spazi di contatto e di condivisioni tra persone. Tutto è iniziato quando alcuni studenti dell’università di Macerata all’interno del Progetto Inclusione 3.0 del proprio ateneo ha deciso di incontrarsi e di interagire nell’isola digitale di Animal Crossing. Queste sono state le basi di creazione di un qualcosa di molto più grande e ambizioso.

GLI IDEATORI DEL PROGETTO

Il progetto di creare un ateneo virtuale all’interno del mondo di Animal Crossing si deve alla professoressa Catia Giaconi dell’università di Macerata, l’agenzia di comunicazione Promise Group di Vania Bontempi (con sede ad Ancona) e studenti esperti del mondo Nintendo. Animal crosssing è un gioco life simulator, in cui i vari utenti creano un proprio avatar costruendo ambienti personalizzati su un’isola deserta, divertendosi insieme.

