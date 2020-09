Diego Lazzari: dopo Vienimi a prendere arriva un album musicale

Dopo la pubblicazione del singolo Vienimi a prendere, Diego Lazzari non ha intenzione di accantonare la musica. Anzi, a quanto pare c’è un intero progetto discografico in arrivo.

Intervistato da Il Messaggero, il tiktoker ha infatti svelato che è al lavoro su un album, ma non solo: “Vorrei aprire un’etichetta discografica, un giorno”. Poi ha anche confessato la sua reale motivazione parlando della situazione economica della sua famiglia e di sua mamma: “Ha perso il lavoro due volte, si arrangiava con l’assegno di disoccupazione”.

D’altra parte, il fatto di avere una motivazione così forte, Diego lo ha spiegato anche nel primo libro dei Q4. Una responsabilità, che sarebbe almeno in parte il motivo per cui non è più fidanzato (con Elisa Maino).

Sempre nel libro, ha raccontato della sua passione per la musica, tanto che il suo sogno più grande è senza dubbio quello di fare il cantante. Ma anche dei retroscena del videoclip del suo primo singolo pubblicato, Vienimi a prendere, registrato durante il lockdown. Proprio nel periodo post quarantena il brano è diventato virale scalando le classifiche.

Diego Lazzari ha spoilerato il testo della sua prossima canzone?

Durante una diretta Instagram a fine luglio, Diego Lazzari si è pronunciato con queste parole: “Una storia infinita da raccontare, la stessa storia da cui non riesco a scappare, quella storia che continuo a cantare. È come se non fosse mai finita. Non vedo l’ora di farvi sentire tutto”.

Frasi nostalgiche che hanno fatto subito pensare proprio ad Elisa Maino ai tantissimi sostenitori della coppia che sperano ancora nel ritorno dei Dieghisa.

Tuttavia, non crediamo che queste parole siano il segno di un riavvicinamento, ma potrebbero essere il testo della canzone che seguirà Vienimi a prendere.

Le ultime rivelazioni di Diego Lazzari confermano dunque che tornerà con della nuova musica. Se queste parole riguardano davvero il suo nuovo progetto lo scopriremo presto!