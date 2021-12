Fedez ospite ad Amici: lavorerà con i ballerini?

Fedez dichiara che sarà presto ospite di Amici di Maria De Filippi per presentare il singolo Sapore, dal suo nuovo album Disumano, rilasciato lo scorso 26 novembre.

Il rapper milanese svela questa notizia in anteprima rivelando inoltre che collaborerà con i ballerini della scuola.

Più che un anteprima, però, si tratterebbe di un vero e proprio spoiler, come si intuisce dalle sue stesse parole.

Avete presente quelle situazioni in cui credete di aver avuto un’idea geniale, la proponete a qualcuno e vi dicono ‘wow, bella idea’; 5 minuti dopo dite ‘forse ho detto una c****a’ ma ormai vi siete imbarcati perché dovete fare quella cosa… La notizia è che probabilmente, non so quando, andrò ad Amici a cantare ‘Sapore’. L’idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ragazzi, i ballerini, e di insegnarmela e di ballarla mentre canto il pezzo… Perché l’ho fatto? Sarà divertente. Sarà una grande figura di m***a!. (Un dubbio) me lo ha fatto venire mia moglie… forse quella cosa che ho detto di Amici non dovevo dirvela… forse non mi chiameranno più…”.

Fedez, in questa sua storia su Instagram, ha anche ricordato ai fan che oggi avrà luogo a Milano l’anteprima della serie The Ferragnez che prenderà il via il prossimo 9 dicembre su Prime video.