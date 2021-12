Amici 21: Fedez in studio per preparare la coreografia di domenica

Fedez è stato negli studi Elios, come mostra il daytime di Amici di oggi.

Il rapper, che presenterà il suo singolo Sapore dall’album Disumano nella puntata del pomeridiano di domenica, sarà anche il giudice di una nuova classifica per i cantanti.

Ma non è finita qui perché il rapper si esibirà sulle note del pezzo feat. Tedua mentre ballerà una coreografia creata sa Carola, Dario e Cristiano.

Dalle immagini trasmesse oggi sembra che Fedez ce l’abbia messa tutta, in sala prove con i professionisti. Riuscirà ad essere convincente in una disciplina tanto distante dal suo mondo?

Lo spoiler di Fedez sull’ esibizione ad Amici

Il rapper milanese aveva svelato questa notizia in anteprima già due settimane fa, rivelando inoltre che avrebbe collaborato con alcuni ballerini della scuola.

Più che un anteprima, però, si trattava di un vero e proprio spoiler, come si intuiva dalle sue stesse parole.

“Avete presente quelle situazioni in cui credete di aver avuto un’idea geniale, la proponete a qualcuno e vi dicono ‘wow, bella idea’; 5 minuti dopo dite ‘forse ho detto una c****a’ ma ormai vi siete imbarcati perché dovete fare quella cosa… La notizia è che probabilmente, non so quando, andrò ad Amici a cantare ‘Sapore’. L’idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ragazzi, i ballerini, e di insegnarmela e di ballarla mentre canto il pezzo… Perché l’ho fatto? Sarà divertente. Sarà una grande figura di m***a!. (Un dubbio) me lo ha fatto venire mia moglie… forse quella cosa che ho detto di Amici non dovevo dirvela… forse non mi chiameranno più…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)