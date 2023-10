Il ragazzo e l’airone: tutto sul nuovo film di Miyazaki che sarà ad Alice nella Città

Dopo l’uscita nelle sale giapponesi e la presentazione al festival di Toronto, Il ragazzo e l’airone si prepara ad arrivare anche in Italia con una proiezione in anteprima nell’ambito della prossima edizione di Alice nella Città.

Diretto da Hayao Miyazaki, tornato alla regia dopo aver annunciato di ritirarsi a causa dell’età avanzata, il film – rigorosamente realizzato in animazione tradizionale, è il frutto di 7 anni di lavorazione. Arrivato nelle sale giapponesi senza alcun tipo di campagna marketing, una scelta del tutto in contrapposizione con le contemporanee scelte di comunicazione delle case di produzione occidentali, il film ha raccolto sin da subito enorme popolarità: non solo per il ritorno del grande maestro dell’animazione ma anche per la sua scelta di voler arrivare in sala in modo silenzioso. Qualcosa che, tuttavia, non vale anche per i mercati occidentali per cui è stato preparato un tesser e delle immagini in anteprima. In ogni caso Il ragazzo e l’airone (il cui titolo originale, tradotto letteralmente, è E voi come vivrete?) rappresenta un vero e proprio evento a cui gli appassionati di cinema d’animazione – e non, non possono proprio mancare.

Il film sarà proiettato in anteprima ad Alice nella Città e, successivamente, al Lucca Comics il 5 novembre.

Di che cosa parla Il ragazzo e l’airone

Spinto dal desiderio di rivedere sua madre, Mahito, un ragazzo di 12 anni, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti. un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio.

Una storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all’amicizia, direttamente dalla mente del maestro Hayao Miyazaki.

