Deddy e Rosa Di Grazia: “Non ci stiamo sentendo più di tanto”

Continua il mistero sul proseguimento della storia tra Deddy e Rosa Di Grazia dopo la fine di Amici 20. In una recente intervista, il cantante ha risposto alla fatidica domanda (suggerita dai fan) su come sta andando tra lui e la ballerina.

“Con Rosa va che non ci stiamo sentendo più di tanto, perché ho tanti impegni, però..” A quel punto, proprio quando Deddy stava evidentemente per approfondire la questione su Rosa è stato interrotto dalla giornalista che l’ha invitato a parlare soltanto di musica e del suo disco.

Guardando il video è ancora più brutto.

Rimane letteralmente senza parola, non sa più cose dire.

Di recente, tuttavia, il cantante originario di Torino ha speso delle bellissime parole riguardo ai momenti vissuti con la ballerina nel programma condotto da Maria De Filippi, durante la sua ospitata a Verissimo.

“Ha reso il mio percorso più leggero. Mi ha aiutato tantissime volte come io penso a lei”, ha dichiarato il giovane artista.

In quell’occasione, però, è stato lo stesso Deddy a cambiare argomento, evitando di entrare nel merito della situazione attuale tra lui e Rosa.

Il motivo di tanta reticenza purtroppo non lo sappiamo e inevitabilmente le ultime dichiarazioni continuano a non convincere i fan che sospettano che in realtà i due ragazzi si siano lasciati.

Dal canto suo Rosa, in una delle sue ultime dirette con i fan, ha affermato di essere sicura che la distanza e nessun altro fattore simile potrà essere d’ostacolo al suo amore con il cantante di Il cielo contromano.