Whatsapp: come si fa per velocizzare i mesaggi vocali troppo lunghi

Quell’amico o quell’amica ce l’abbiamo davvero tutti. Una persona adorabile, con cui siamo in contatto da anni, ma che (troppo) spesso ci invia messaggi vocali infiniti. Tre, quattro, cinque a volte persino dieci minuti. E non sempre le cose che ci raccontano su Whatsapp sono particolarmente interessanti. C’è chi i messaggi vocali li odia proprio, figuratevi quelli lunghi come un podcast! Ebbene, sappiate che da qualche ora a questa parte è finalmente arrivata la soluzione!

Whatsapp: come velocizzare i mesaggi vocali troppo lunghi

La più nota fra le applicazioni di messaggistica istantanea ha finalmente reso disponibile una funzione che attendevamo da tempo. E che renderà la vita meno dura agli haters dei messaggi vocali!

Whatsapp ha infatti deciso di permettere ai suoi milioni di utenti la possibilità di velocizzare i messaggi vocali. In questo modo, la velocità con cui i vostri amici vi raccontano a voce via vocale i fatti loro potrà essere raddoppiata.

Certo, magari potreste perdere qualcosa in qualità dell’audio, ma volete mettere il risparmio di tempo?

Come attivare questa utilissima funzione? Beh è molto semplice! Una volta cliccato sul tasto play del vocale, accanto al vocale che il vostro amico o amica vi hanno inviato troverete il numero 1x, 1,5x, 2x. Cliccando su questi numerini potrete ascoltare l’audio a diversa velocità, in base alle vostre preferenze. Ovviamente, l’audio più veloce di tutti sarà quello 2X.

Qui sotto potete vedere la rappresentazione grafica di quello che vi apparirà!

Niente più perdite di tempo, né mini Ted Talks personalizzati: velocizzando gli audio di Whatsapp potrete ascoltare quello che i vostri conntatti vi vogliono raccontare senza più ansie! Ci voleva davvero questa novità! Attenzione però: questa funzionalità non è ancora attiva per tutti gli utenti. Alcuni segnalano (soprattutto da Android) di non vedere ancora l’opzione per velocizzare i vocali, ma dovrebbe comunque essere una questione di poche ore o giorni affinché tutti gli utenti la possano utilizzare. Basterà avere un po’ di pazienza!