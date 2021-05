Testo Loca Aka7even: ascolta qui la studio version della canzone!

Era ora! Esce oggi (finalmente!) in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Loca, il tormentone estivo di Aka7Even!

Luca ha deciso, con l’arrivo della stagione estiva, di pubblicare un singolo che, ne siamo sicuri, ci farà ballare per tutta la prossima bella stagione.

Il brano era stato presentato da Aka qualche giorno fa in trasmissione ma soltanto oggi, 14 maggio, è finalmente giunto in studio version per tutti i suoi fan che adesso lo potranno streammare a manetta.

Luca ha commentato così il significato della canzone:

Si tratta di un pezzo ad ondata estiva, parla di un incontro su una spiaggia fra un ragazzo e una ragazza. Lui le dice che la vede loca, che la vede pazza, iniziano a ballare e decidono di passare questa notte sulla spiaggia insieme.

Testo Loca Aka7even

per te ho il sole in testa come nelle Hawaii

e mi guarda come se non mi avesse visto mai

su una spiaggia con quegli occhi baby mi fai così,

mi fai così yeah yeah

arrosisci quando passo

come un frutto tropicale

se rivedo quel tuo sguardo

io vedo il mare

lei è loca loca loca

vuole solo la mia boca boca boca

e se lo muove loca loca oca

penso solo ra pa pa pam

ra pa pa pa pam

ti piace quando ti stringo forte

e lo vuoi sempre tutte le volte

loca loca loca

vuole solo ra pa pa pam

bebecita un’altra notte ancora

noi su una spiaggia come a Pamplona

dimmi cos’hai togli quei vestiti e beviamoci un drink

così tropicale che sembra di essere a Medellin

sciogliti i capelli e facciamolo sì

un altro tuffo un’altra notte un’altra estate così

lei è loca loca loca

vuole solo la mia boca boca boca

e se lo muove loca loca oca

penso solo ra pa pa pam

ra pa pa pa pam

oooh ooh

loca, loca

loca, loca

ra pa pa pam

lei è loca loca loca

vuole solo la mia boca boca boca

e se lo muove loca loca oca

penso solo ra pa pa pam

ra pa pa pa pam

ti piace quando ti stringo forte

e lo vuoi sempre tutte le volte

loca loca loca

vuole solo ra pa pa pam

ra pa pa pam