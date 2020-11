Deddy (Amici 20): il testo del brano inedito Nella Notte

Deddy (Dennis Rizza) è uno dei nuovi allievi di Amici 20, il giovane cantautore ha presentato sin da subito uno dei suoi brani inediti, intitolato Nella Notte.

Deddy Cantautore 23 novembre – Amici Clip | Witty TV Per poter avere un’occasione per conquistare il banco Deddy si esibisce con un suo brano

Testo di Nella Notte di Deddy

Ora penso quelle cose

ai passi fatti e quelle suole

consumate dal terreno

dal dolore che mi porta

dove non è mai sereno

ricordo amore

non ti chiamavo mai per nome

col tuo viso dolce

ricordavi cose

mai viste nella terra

sì nell’immaginazione

Ti pensavo, nella notte

non avevo sogni per dormire

ti cercavo in quel letto

che in tua assenza non aveva fine

ti pensavo, nella notte

non avevo sogni per dormire

ti cercavo in quel letto

che in tua assenza non aveva fine

non aveva fine, non aveva fine

questa storia amore solo può finire

non aveva fine, non aveva fine

io ti cercherò fino ad impazzire

fino ad impazzire, fino ad impazzire

Ti pensavo, nella notte

non avevo sogni per dormire

ti cercavo in quel letto

che in tua assenza non aveva fine

ti pensavo, nella notte

non avevo sogni per dormire

ti cercavo in quel letto

che in tua assenza non aveva fine

non aveva fine, non aveva fine

questa storia amore solo può finire

non aveva fine, non aveva fine

io ti cercherò fino ad impazzire

fino ad impazzire, fino ad impazzire