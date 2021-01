Durante la nuova puntata speciale di oggi di Amici, Kika, Raffaele, Riccardo e Arianna devono affrontare una sfida a causa di una scelta di Rudy Zerbi e di un provvedimento disciplinare.

Arisa non riesce a decidere chi dei tre dei suoi allievi debba rischiare il suo banco, così viene disputata una sfida interna tra i ragazzi. Ad avere la peggio è Kika, così la sfidante prende il suo posto. A giudicare la sfida è il critico musicale e produttore discografico Luca Donadoni che assegna senza esitazione un banco a Ibla, che si presentata ad Amici con l’inedito Libertad.

Raffaele si salva cantando il suo inedito, Senza Love. Tra Arianna e Kika invece supera la prova la prima, quindi la seconda deve lasciare la scuola. Grande dispiacere da parte degli altri ragazzi, compresa la stessa Arianna, e di Maria De Filippi. La ragazza ha lasciato senza dubbio un segno nella scuola grazie al suo talento e soprattutto per il grande impegno dimostrato!

Ma la cantante non è l’unica ad essere eliminata da Amici durante la puntata di oggi. Oltre a Kika anche Riccardo deve rinunciare al suo banco.

Per lui era in sospeso la sfida dovuta a un provvedimento disciplinare e perde il confronto con il ballerino Alessandro. Quest’ultimo prende il suo posto tra la commozione di Rosa e degli altri ragazzi che devono salutare il loro compagno.

In questa puntata, si esibiscono tutti i concorrenti e tutti mantengono la maglia, quindi non ci sono altre eliminazioni in questa puntata.

Sangiovanni, dopo aver contestato l’assenza di cori nella base per il brano a lui assegnato, viene sospeso da Rudy Zerbi. Il professore mette in discussione anche il banco di Aka7even che però è confermato dalla sua professoressa Anna Pettinelli.