Dear Class of 2020: il video integrale del discorso di Beyoncé

Beyoncé è stata una delle tantissime artiste che hanno tenuto lo scorso 6 giugno un emozionante “commencement speech” in occasione di Dear Class of 2020. Come vi avevamo raccontato qui, su Ginger Generation, stiamo parlando della prima volta che un discorso di fine anno accademico viene tenuto “a distanza”, per ovvi motivi.

L’emergenza Coronavirus ha infatti costretto anche i laureandi statunitensi a doversi accontentare di una cerimonia da remoto. Eppure, questo non ha certo scoraggiato Barack e Michelle Obama. L’ex presidente degli USA e la sua consorte hanno infatti deciso di organizzare per l’occasione un evento più unico che raro.

La coppia ha dato per l’appunto vita a Dear Class of 2020, invitando moltissime celebrità e personaggi di spicco. In questo modo, gli Obama hanno permesso ai laureandi dei college USA di ricevere auguri e congratulazioni da alcuni fra i più influenti personaggi al mondo.

Fra i tantissimi ospiti c’è stato spazio anche per Beyoncé, che ormai molti anni è amica degli Obama. Il commencement speech di Beyoncé a Dear Class of 2020 è stato senza dubbio uno dei più emozionati, ma anche dei più influenti.

Il discorso di Beyoncé si è infatti focalizzato in particolar modo sugli ultimi, sconvolgenti eventi che hanno lasciato senza parole gli USA e il mondo intero. Stiamo parlando ovviamente dell’assassino di George Floyd e delle relative proteste del movimento Black Lives Matter.

Ma non solo!

Il discorso di Beyoncé a Dear Class 0f 2020 è stata anche un’importante occasione per riflettere su altri temi, come la giustizia sociale e le pari opportunità. Beyoncé è infatti da ormai diversi anni attiva nell’ambito dei diritti delle donne, particolarmente di quelle afroamericane.

Qui sotto potete rivedere il video integrale del discorso di Beyoncé a Dear Class of 2020!

Beyoncé Commencement Speech | Dear Class Of 2020

Oltre a Beyoncé, vi ricordiamo, a tenere un bellissimo discorso di fine anno sono stati anche i BTS, oltre all’ex Segretario di Stato USA Condoleeza Rice e a Malala.