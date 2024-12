Beyoncé si esibirà durante l’Halftime Show del giorno di Natale

Il giorno di Natale 2024 sarà indimenticabile grazie alla performance di Beyoncé durante l’halftime show della partita della NFL che si terrà tra gli Houston Texans e i Baltimore Ravens. Questa sarà la prima volta che Netflix trasmetterà in diretta un evento della Nazionale di football americano. Queen Bey è stata scelta come headliner per questa occasione speciale.

La performance di Beyoncé sarà un mix di canzoni tratte dal suo nuovo album Cowboy Carter che include collaborazioni con artisti come Willie Nelson, Dolly Parton, Miley Cyrus e Post Malone. La superstar ha anche lasciato intendere che ci saranno alcuni ospiti speciali durante il suo set.

Un teaser trailer del halftime show è stato rilasciato lo scorso 11 dicembre, mostrando la cantante statunitense vestita di bianco, con un enorme cappello da cowboy e una lunga pelliccia. Mentre decorava un cactus natalizio con ornamenti da football, Beyoncé ha fatto un gesto con le dita come se sparasse due colpi, illuminando la stella sulla cima del cactus.

L’halftime show sarà trasmesso in diretta su Netflix il 25 dicembre 2024, durante la partita della NFL che inizierà alle 4:30 p.m. EST. Questo evento rappresenta una novità per Netflix, che ha stretto un accordo con la Federazione per trasmettere i giochi del giorno di Natale.

In Italia, la partita tra i Baltimore Ravens e gli Houston Texans inizierà alle 22:30 (CET). Quindi, l’halftime con lo show di Beyoncé inizierà intorno alle 23:00 (CET), subito dopo la fine del secondo quarto.