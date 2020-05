Si allunga, e di molto, la lista degli artisti e delle celebrità che parteciperanno a Dear Class of 2020 su Youtube. Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, il prossimo 6 giugno si terrà questa particolare cerimonia di laurea per i laureandi USA, travolti come mezzo mondo dall’emergenza Covid-19.

Di norma, infatti, grandi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo visitavano le più importanti università americane e tenevano i loro discorsi di fronte agli studenti. Quest’anno la formula sarà molto simile ma si svolgerà tutto a distanza e in diretta streaming.

Clicca qui per attivare la prova gratis di Disney Plus!

In un primo momento, Dear Class of 2020 aveva annunciato la presenza di personalità quali Lady Gaga, i BTS, Zendaya, Kelly Rowland e ovviamente gli Obama. Nelle ultime ore, in ogni caso, molti altri nomi si sono aggiunti alla lista.

Ecco chi ci sarà a Dear Class of 2020 su Youtube!

Il cast di questo evento (speriamo più unico che raro) si è infatti arricchito con le conferme di, fra gli altri, Beyoncé, Taylor Swift e Jennifer Lopez.

Ecco un’offerta speciale di mascherine! Clicca qui per saperne di più!

Alcuni dei presenti, come Beyoncé, terranno un vero e proprio discorso di augurio e di speranza per i laureandi. Altri invece si “limiteranno” ad esibirsi dal vivo: fra questi troviamo anche CNCO, Doja Cat e Megan Thee Stallion! Qui sotto trovate il cartellone con tutti gli ospiti speciali di Dear Class of 2020!

#DearClassOf2020 You’ve worked so hard for this moment and even more people want to celebrate you. Join us in a Graduate #WithMe livestream event just for you. June 6th 👉 https://t.co/U4xzliH3Xi pic.twitter.com/se0pCOpXWt — YouTube (@YouTube) May 19, 2020

L’evento, che durerà diverse ore, andrà in onda il prossimo 6 giugno sul canale Youtube Originals e su Youtube [email protected]