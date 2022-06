Beyoncé: audio, testo e traduzione della nuova canzone Break my soul

Annunciato attraverso i social media poche ore prima della sua uscita, Break my soul è il singolo principale del settimo album in studio di Beyoncé, Renaissance.

La traccia è stata pubblicata sia su Tidal, che Beyoncé possiede in parte, sia sul suo canale YouTube.

L’audio ufficiale della canzone

Testo Break my soul di Beyoncé

[Intro: Big Freedia & Beyoncé]

I’m ‘bout to explode, take off this load

Bend it, bust it open, won’t ya make it go

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Ah, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

[Chorus: Beyoncé]

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul

I’m tellin’ everybody

Everybody

Everybody

Everybody

[Verse 1: Beyoncé]

Now, I just fell in love, and I just quit my job

I’m gonna find new drive, damn, they work me so damn hard

Work by nine, then off past five

And they work my nerves, that’s why I cannot sleep at night

[Pre-Chorus: Beyoncé]

Motivation

I’m lookin’ for a new foundation, yeah

And I’m on that new vibration

I’m buildin’ my own foundation, yeah

Hold up, oh, baby, baby

[Chorus: Beyoncé]

You won’t break my soul (Na, na)

You won’t break my soul (No-no, na, na)

You won’t brеak my soul (No-no, na, na)

You won’t break my soul (Na, na)

I’m tellin’ evеrybody (Na, na)

Everybody

Everybody

Everybody

[Post-Chorus: Big Freedia]

Release ya anger, release ya mind

Release ya job, release the time

Release ya trade, release the stress

Release the love, forget the rest

[Verse 2: Beyoncé]

I’ma let down my hair ‘cause I lost my mind

Bey is back and I’m sleepin’ real good at night

The queens in the front and the Doms in the back

Ain’t takin’ no flicks but the whole clique snapped

There’s a whole lot of people in the house

Tryin’ to smoke with the yak in your mouth

(Good at night) And we back outside

You said you outside, but you ain’t that outside

Worldwide hoodie with the mask outside

In case you forgot how we act outside

[Pre-Chorus: Beyoncé]

Got motivation (Motivation)

I done found me a new foundation, yeah (New foundation)

And I’m takin’ my new salvation (Oh, yeah, yeah, yeah, new salvation)

And I’ma build my own foundation, yeah (Oh, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah)

Oh, baby, baby

[Chorus: Beyoncé]

You won’t break my soul (You won’t)

You won’t break my soul (Break my soul)

You won’t break my soul (You won’t)

You won’t break my soul (Break my soul)

And I’m tellin’ everybody (Everybody)

Everybody (Everybody)

Everybody (Everybody)

Everybody, yeah

[Verse 3: Beyoncé]

If you don’t seek it, you won’t see it

That, we all know (Can’t break my soul)

If you don’t think it, you won’t be it

That love ain’t yours (Can’t break my soul)

Tryin’ to fake it, never makes it

That, we all know (Can’t break my soul)

You can have the stress and not take less

I’ll justify love

We go round in circles, round in circles

Searchin’ for love (Round in circles)

We go up and down, lost and found

Searchin’ for love

Looking for something that lives inside me

Looking for something that lives inside me

[Chorus: Beyoncé]

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul

I’m tellin’ everybody

Tellin’ everybody

Everybody

Everybody

You won’t break my soul

You won’t break my soul, no, no

You won’t break my soul

You won’t break my soul

And I’m tellin’ everybody (Oh yeah, yeah)

Everybody (Oh yeah, yeah)

Everybody

Everybody (Oh yeah, yeah)

[Bridge: Beyoncé]

I’m takin’ my new salvation

And I’ma build my own foundation, yeah

Got motivation (Motivation)

I done found me a new foundation, yeah (New foundation)

I’m takin’ my new salvation (New salvation)

And I’ma build my own foundation, yeah (Own foundation)

[Outro: Big Freedia]

I’m ‘bout to explode, take off this load

Bend it, bust it open, won’t ya make it go

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Release ya wiggle

Release ya wiggle

Release ya anger, release ya mind

Release ya job, release the time

Release ya trade, release the stress

Release the love, forget the rest

Traduzione Break my soul di Beyoncé

[Introduzione: Big Freedia e Beyoncé]

Sto per esplodere, togli questo carico

Piegalo, aprilo, non lo farai andare?

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (lasciati andare)

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (lasciati andare)

Ah, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

[Ritornello: Beyoncé]

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

Lo dico a tutti

Tutti

Tutti

Tutti

[Verso 1: Beyoncé]

Ora, mi sono appena innamorata e ho appena lasciato il mio lavoro

Troverò un nuovo viaggio, accidenti, mi stressano così tanto

Lavoro dalle nove, poi dopo le cinque

E mi fanno innervosire, ecco perché non riesco a dormire la notte

[Pre-ritornello: Beyoncé]

Motivazione

Sto cercando una nuova fondazione, sì

E sono su quella nuova vibrazione

Sto costruendo le mie fondamenta, sì

Aspetta, oh, piccolo, piccolo

[Ritornello: Beyoncé]

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

Lo sto dicendo a tutti (Na, na)

Tutti

Tutti

Tutti

[Post-ritornello: Big Freedia]

Libera la tua rabbia, libera la tua mente

Lascia il tuo lavoro, libera il tempo

Lascia il tuo commercio, libera lo stress

Libera l’amore, dimentica il resto

[Strofa 2: Beyoncé]

Mi sciolgo i capelli perché ho perso la testa

Bey è tornato e io dormo molto bene la notte

Le regine davanti e i Dom dietro

Non ci sono colpi di scena, ma l’intera cricca è scattata

C’è un sacco di gente in casa

Cerca di fumare con lo yak in bocca

(Buona notte) E torniamo fuori

Hai detto che sei fuori, ma non sei così fuori

Felpa con cappuccio in tutto il mondo con la maschera all’esterno

Nel caso ti fossi dimenticato come agiamo fuori

[Pre-ritornello: Beyoncé]

Ho motivazione (motivazione)

Ho trovato per me una nuova fondazione, sì (Nuova fondazione)

E sto prendendo la mia nuova salvezza (Oh, sì, sì, sì, nuova salvezza)

E costruirò le mie fondamenta, sì (Oh, sì, sì, sì, oh, sì, sì, sì)

Oh, piccolo, piccolo

[Ritornello: Beyoncé]

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

E lo sto dicendo a tutti (tutti)

Tutti (tutti)

Tutti (tutti)

Tutti, sì

[Strofa 3: Beyoncé]

Se non lo cerchi, non lo vedrai

Lo sappiamo tutti (non posso spezzare la mia anima)

Se non lo pensi, non lo sarai

Quell’amore non è tuo (non posso spezzare la mia anima)

Cercando di fingere, non ce la fa mai

Lo sappiamo tutti (non posso spezzare la mia anima)

Puoi avere lo stress e non prenderne di meno

Giustificherò l’amore

Giriamo in tondo, giriamo in tondo

Alla ricerca dell’amore (giriamo in tondo)

Andiamo su e giù, smarriti e ritrovati

Alla ricerca dell’amore

Alla ricerca di qualcosa che viva dentro di me

Alla ricerca di qualcosa che viva dentro di me

[Ritornello: Beyoncé]

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

Lo dico a tutti

Dillo a tutti

Tutti

Tutti

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima, no, no

Non mi spezzerai l’anima

Non mi spezzerai l’anima

E lo sto dicendo a tutti (oh sì, sì)

Tutti (Oh ​​sì, sì)

Tutti

Tutti (Oh ​​sì, sì)

[Ponte: Beyoncé]

Sto prendendo la mia nuova salvezza

E costruirò le mie fondamenta, sì

Ho motivazione (motivazione)

Ho trovato per me una nuova fondazione, sì (Nuova fondazione)

Sto prendendo la mia nuova salvezza (Nuova salvezza)

E costruirò le mie proprie fondamenta, sì (proprie fondamenta)

[Outro: Big Freedia]

Sto per esplodere, togli questo carico

Piegalo, aprilo, non lo farai andare

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (lasciati andare)

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (lasciati andare)

Liberati e muoviti

Liberati e muoviti

Libera la tua rabbia, libera la tua mente

Lascia il tuo lavoro, libera il tempo

Lascia il tuo commercio, libera lo stress

Libera l’amore, dimentica il resto

Beyoncé: il nuovo disco che sta per arrivare

Solo qualche giorno fa Queen B ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album, che sarà intitolato Renaissance. Il disco avrà 16 tracce ed è atteso per il prossimo 29 luglio. Il box set del disco è già disponibile per il preordine a questo link.

Il CD sarà fornito con un softpak a quattro pannelli, un opuscolo fotografico di 28 pagine e un mini poster da collezione. Le copertine e i design delle t-shirt saranno svelati in un secondo momento. Ma non è però finita qui.

Il settimo album in studio da solista della cantante che ha iniziato la sua carriera nelle Destiny’s Child è infatti soltanto un Act One (Atto Uno). Questo dettaglio lascia pensare che potrebbe esserci anche una seconda parte in arrivo.